Jon Pérez Bolo, en la rueda de prensa tras el partido contra el Espanyol. / EBD

Jon Pérez Bolo reconoció en la rueda de prensa tras la derrota ante el Espanyol que “el partido lo perdemos en los primeros 15 minutos porque hemos entrado muy mal. A los diez segundos no te pueden hacer ese gol, si no entras intenso a un partido así te pasa lo que nos ha pasado, y luego nos volvemos a equivocar en el penalti”. Eso sí, el técnico remarcó que “en la segunda parte entramos como teníamos que haberlo hecho en la primera y hemos marcado, pero nos han vuelto a hacer gol muy rápido porque hemos sido muy blandos en nuestra área”.

Bolo lamentó que “el equipo ha tenido tres o cuatro ocasiones muy claras y un segundo gol nos hubiera vuelto a meter en el partido y creado incertidumbre en el Espanyol, pero no lo hemos logrado y al final nos meten el cuarto en una indecisión”.

En cuanto a la lesión de Manu, el entrenador asumió que “es una desgracia más en un partido que hay que olvidar. No hemos valorado sacarlo del campo y jugar con diez, optamos por fortalecerle con el vendaje para que aguantara hasta el final. Es duro ver a tu portero con un problema y no poder hacer nada porque no teníamos cambios“.

Por último, Bolo insistió una semana más en reivindicar la temporada de su equipo: “Vamos a seguir peleando, hay cosas más dramáticas que perder 1-4 con el Espanyol. Es un palo duro, pero después de la temporada que está haciendo el equipo no creo que haya que hablar de dramas“. Eso sí, no aclaró de dónde vienen esas críticas: “No sé los demás, pero nosotros lo valoramos mucho porque somos los que trabajamos día a día. Valoro el esfuerzo que hace el club y me siento valorado por el club, en la ciudad y en el equipo, y creo que la gente está contenta. Creo que la afición valora lo que hace el equipo y el club por Ponferrada y por nuestra gente“.