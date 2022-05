La ponferradina Verónica habla abiertamente con su cita de First Dates sobre su discapacidad

La ponferradina Verónica en First Dates

La ponferradina Verónica y el vallisoletano David acudieron a First Dates y tuvieron una cita en la que pudieron hablar sobre sus discapacidades y dar visibilidad a este asunto. El programa se emitió este martes 17 de mayo en Cuatro.

Verónica llevaba años ocultando a sus parejas que sufre una discapacidad intelectual que "le hace complicado entender algunas palabras" y que, según ella misma cuenta, “me parecía un obstáculo”.

Sin embargo, junto a David, su cita en ‘First Dates’, ha sentido tal confianza que no ha dudado en contárselo y tratar el tema con total naturalidad. David tiene la misma discapacidad que ella y le entendió desde el primer momento.

David es define como un hombre “romántico, cariñoso y muy tímido hasta que me suelto”, en su tiempo libre juega a los dardos “soy campeón de España, he ido a Las Vegas y todo”. Tiene una discapacidad de un 33% que no siente que le limite en nada y sí le ayude en algunos aspectos. En el terreno sentimental ha tenido una relación sentimental de 12 años y no ha vuelto a tener suerte “me ven como un hermano, como un osito”. No pide mucho, con que sea fiel y buena persona, le vale.

Por su parte, Verónica aseguró que es cariñosa y habló sobre su discapacidad intelectual del 35% que “no me influye mucho en mi vida diaria, lo que pasa con mi discapacidad es que puede haber alguna palabra que no entienda y tengo que preguntar más de una vez porque se me puede olvidar. Se necesita mucha paciencia”.