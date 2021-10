Bolo y Oltra se saludan antes del partido. / QUINITO

Jon Pérez Bolo analizó el empate ante el Fuenlabrada quedándose con “el paso adelante de no cometer los errores que cometimos con el Valladolid al quedarnos en superioridad. En la segunda parte hemos tenido tranquilidad y no hemos concedido nada al Fuenlabrada. Hemos tenido varias ocasiones claras y no nos ha sonreído la suerte. Seguramente nos ha quedado algo por hacer, pero lo que no queríamos era que el partido se volviera loco, porque quedaba mucho tiempo después de la expulsión”.

El técnico vasco reaccionó a las palabras de su colega Oltra respecto al buen hacer de la Deportiva esta temporada señalando que “los halagos son muy bonitos, pero creo que hay que abstraerse de ellos, agradecerlos y seguir trabajando. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí y el equipo está preparado para afrontar todas las situaciones que se presentan en los partidos. Si te duermes cualquiera te espabila, así que tenemos que seguir trabajando igual de bien”.

El entrenador blanquiazul volvió a incidir en el escaso tiempo de descuento (tres minutos) que dio el colegiado a pesar de las pérdidas de tiempo de los madrileños en la segunda parte: “Al final han sido cuatro porque Altube retrasó el saque, como llevaba haciendo toda la segunda parte. Si el árbitro piensa que son tres, jugamos tres. Ya dije que había que hacer otra reunión, igual tenemos un reciclaje en Navidad para volver a hablar de los minutos de descuento”.

Por último, Bolo descartó a Naranjo para el partido ante el Zaragoza del próximo jueves debido a “un problema muscular que tenemos que ver cómo evoluciona. Creemos que no es grave, pero sabemos cómo de traicioneras son esas lesiones y esperaremos a ver sus sensaciones para que empiece a entrar en el equipo”.