Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina comenzó su rueda de prensa tras la victoria ante el Fuenlabrada con unas palabras para el aficionado que tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir un golpe de calor en la grada, al que le deseó una pronta recuperación.

Centrado ya en el partido, Íñigo Vélez insistió en que “se sufre mucho para ganar en esta categoría. Cuando no metes el 2-0, por propia inercia te metes atrás a defender el resultado. Ellos han tenido una muy clara, pero lo importante era ganar y lo hemos hecho. En la primera parte no hemos acabado de definir bien y en la segunda en un córner nos lo hemos llevado. Es complicadísimo ganar porque todos los rivales son buenos tácticamente. No sé cuántos córners hemos sacado en la primera parte. En el descanso lo hemos hablado y estas cosas suelen pasar, trabajas el balón parado durante la semana y al final… Me alegro por Kevin y por el gol, por supuesto”.

Vélez hizo referencia al calor que condicionó el desarrollo del partido, apuntando que “en el calentamiento ya me comentaron que hacía mucho calor y se ha notado en el partido. Nosotros intentamos meter mucho ritmo y si el sol achucha es más complicado, pero es normal. El equipo físicamente lo da todo y al final acabas como han acabado muchos, muy fatigados”.

El técnico blanquiazul también puso en valor la segunda portería a cero consecutiva de su equipo, tercera de la temporada, haciendo hincapié en que “desde el primero al último, defensivamente lo tenemos muy claro. Tenemos que ser solidarios, trabajar y aprovechar los cambios. Andrés ha vuelto a parar, pero el trabajo de todo el equipo se ve reflejado en esa portería a cero”.

Por último, Íñigo Vélez también tuvo palabras para la afición berciana, que volvió a apoyar a su equipo hasta el final para celebrar la tercera victoria: “Se viene de un año de pocas victorias y lo importante es ganar. El equipo tiene identidad y gana. La afición quiere que su equipo gane, pero sabe lo complicado que es y estamos todos en la misma sintonía. El Toralín tiene que apretar para sacar todos los puntos y mientras lo saquemos adelante la afición va a seguir respondiendo”.