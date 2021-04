Oltra y Bolo conversan junto al banquillo de El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue satisfecho sólo a medias con el empate sumado por la Ponferradina ante el Fuenlabrada, reconociendo que “ellos han empezado mejor, nosotros teníamos muchas dudas y han jugado más en nuestro campo, pero al final de la primera parte dimos un paso adelante teniendo más el balón y equivocándonos menos. La segunda parte ha sido más igualada y quizás nos ha faltado gasolina al final para hacerles daño, porque el ritmo era muy alto”.

En cualquier caso, Bolo estaba contento “con el trabajo que hemos hecho. El equipo lo ha dado todo y ha habido un tramo del partido en el que pudimos aprovechar ese buen juego para ponernos por delante. El equipo ha hecho un gran desgaste y seguro que mañana valoramos más este punto. No estoy contento, porque siempre nos gusta sumar de tres, pero ojalá podamos hacerlo bueno la semana que viene“.

Cambio de Larrea

El entrenador de la Ponferradina también se refirió al cambio de Larrea, que entró al campo en el minuto 69 y se retiró en el 90: “Ha sido una cuestión táctica. Decidí sacarlo, pero no estaba dando lo que pensaba que nos iba a dar y opté por meter a Saúl, que es más alto, para las disputas con Kanté y Nteka en los balones largos”.

Por último, después de que José Luis Oltra considerara decisivo el arbitraje de Ávalos Barrera, Bolo aseguró que “no sé lo que ha comentado, le respeto mucho y me parece un grandísimo entrenador, pero yo no he visto un arbitraje fuera de lo normal. Ha tenido que tomar decisiones y ver el VAR, pero si lo ha anulado es porque lo ha visto claro“.