Jon Pérez Bolo aprovechó la previa del Ponferradina-Fuenlabrada de este domingo (El Toralín, 21.00 horas) para salir en defensa de Edu Espiau ante las críticas que han recaído sobre el jugador por su expulsión ante la Real Sociedad B, que ha sido castigada por Competición con dos partidos de sanción. Bolo aseguró que “en esta vida los errores están a la orden del día y está claro que él cometió uno, pero estoy seguro de que no se va a repetir. Él ha pedido perdón a sus compañeros y está arrepentido porque lo vamos a perder dos partidos”.

El técnico insistió en que “no hay que cruficicarlo por esto, estoy convencido de que las críticas se van a volver halagos muy pronto, porque está trabajando bien y es un gran jugador. Está pasando un mal momento porque sabe que perjudicó gravemente al equipo, pero con su fuerza de voluntad y su trabajo hará que la gente vuelva a estar de su lado como estaba hasta hace nada”.

Centrándose ya en el partido ante el Fuenlabrada, Bolo desveló que tanto Naranjo como Pascanu son duda para ese partido y decidirá el sábado si cuenta con ellos. Por lo demás, no quiso dar pistas a Oltra sobre el once que pondrá en juego, en el que podría estar Sergi Enrich acompañando a Yuri en la punta del ataque: “Vienen partidos muy seguidos y cuantos más jugadores tengamos disponibles, mejor”, se limitó a apuntar el bilbaíno.

En cuanto a su rival, el entrenador blanquiazul aseguró que “vamos a intentar que sea un partido vivo, no cometer errores, porque ellos los aprovechan muy bien, y no conceder balón parado, porque en las jugadas de estrategia son aviones. Queremos recuperar la frescura que quizá no hayamos tenido en los últimos partidos, pero tampoco hay que tener ansiedad, porque el equipo está haciendo bien las cosas aunque no hayamos ganado en las últimas tres jornadas”.

Ventanas FIFA

Por otro lado, Bolo se mostró favorable, como muchos otros entrenadores de Segunda, de parar la competición cuando llegan las ‘ventanas FIFA’, dado que son varios los equipos que pierden a sus internacionales durante esas jornadas. Sin ir más lejos, la Deportiva no ha podido contar con Amir en los partidos ante el Tenerife y la Real Sociedad B por esa circunstancia. “Estoy de acuerdo con mis compañeros”, afirmó, “en Segunda hay muchos internacionales y es un perjuicio para todos. Se debería parar la competición también en Segunda aunque haya que comprimir un poco más el calendario”.