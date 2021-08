Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / Jesús

Jon Pérez Bolo no podía disimular su satisfacción por la victoria ante el Girona que pone a la Ponferradina como líder provisional de Segunda, pero también relativizó la situación clasificatoria en la tercera jornada: “Más que con eso, me quedo con el derroche, las ganas, la solidaridad y los huevos que ha puesto mi equipo en el campo ante un grandísimo equipo que nos empató cuando rozábamos la victoria, pero aún así con un poco de fortuna hemos conseguido hacer el segundo. La Ponferradina ha hecho un partido serio y por momentos se lo hemos hecho pasar mal al Girona”.

Bolo aseguró que “hemos hecho muchas cosas bien y hemos mejorado muchísimo los dos partidos anteriores. Este es el camino, pero queda mucho por recorrer. Nuestras virtudes tenemos que sacarlas a relucir todo el partido, y una de esas virtudes es la intensidad, atacar y defender todos juntos, ser solidarios y trabajar independientemente de la situación de partido. Hemos sabido sufrir cuando ha tocado, correr cuando ha tocado y tener el balón, que es algo que estamos mejorando respecto a otros años. Espero que el equipo siga creciendo y haciendo las cosas bien”.

Por otro lado, Bolo también hizo referencia al fichaje de Paul Anton, cerrado poco antes del partido: “Anton nos va a dar mucha experiencia, saber jugar los partidos en cada momento, y estamos encantados de que nos haya elegido. Ha sido difícil, pero estamos contentos de que esté con nosotros”. Y tampoco se olvidó de la salida de Kaxe: “Es triste tener que separarnos, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas, no todo es color de rosa y hay momentos, como en los partidos, en los que tienes que sufrir. Es un gran jugador y una grandísima persona, a mí me ha marcado porque creo que me ha hecho mejor entrenador”.