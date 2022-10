Ponferradina-Granada

Aitor Karanka y José Gomes, en la banda de El Toralín. / JESÚS

José Gomes valoró el empate entre Ponferradina y Granada señalando que “hay una mezcla de sabores, como un plato francés que tiene salado y dulce al mismo tiempo. Me gustaría ver un partido nuestro con esta entrega de competir y querer ganar los duelos, que es algo que no hicimos bien en el partido contra el Alavés, pero juntándolo con atacar con personalidad. Hoy no lo hemos hecho, pero creo que hay un tiro de diferencia entre nosotros y ellos y en mi opinión las mejores ocasiones han sido nuestras. Si hubiéramos aprovechado lo poco que tuvimos podía haber sido otro resultado. Lo bueno es la portería a cero y la intensidad en los duelos que hemos ganado. El Granada ha intentado estar bien, pero nosotros lo les hemos dejado porque hemos estado muy bien a nivel defensivo”.

El técnico portugués felicitó a sus jugadores por la mejora en la intensidad defensiva que les había pedido durante la semana: “Esa es la parte buena y por eso he felicitado a mis jugadores. Si competimos así y juntamos el lado ofensivo de controlar y hacer nuestro fútbol seguro que vamos a hacer una temporada muy buena. Hay que ganar un partido mezclando las dos cosas”.

Por otro lado, Gomes explicó la ausencia de Nwakali en el once para contrarrestar la presión del Granada: “He pensado sólo en este partido al dejar fuera a Nwakali. Con su ausencia nuestra calidad en salida de balón es distinta y había que plantear una salida con balón largo. A mí me gusta salir jugando, pero si el contrario aprieta con siete no vamos a hacer peligrar nuestra portería. Balón largo para buscar el uno contra uno a la espalda de la defensa. En el primer tiempo no hemos ganado las segundas jugadas que deberíamos, pero el plan ha estado mejor en el segundo tiempo”.

José Gomes, que se mostró satisfecho por el resultado obtenido “ante un rival que tiene una de las mejores plantillas de la categoría”, agradeció también el aplauso final de la afición: “Es bonito que reconozcan el trabajo porque indica que nuestra afición entiende de fútbol. Aparte del resultado hemos luchado por este partido y el aplauso del público es un reconocimiento a ese trabajo de mis jugadores”.