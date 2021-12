Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo estuvo al frente de su equipo en el Ponferradina-Ibiza de la Copa del Rey a pesar de haber perdido a su madre apenas unas horas antes, por lo que lo primero que hizo el técnico blanquiazul fue agradecer “a todo el mundo por las muestras de cariño que estoy recibiendo, tanto en el club, Ponferrada y el Bierzo, como en el fútbol nacional. Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero siempre digo lo mismo, hay que tirar para delante y ese ángel que ha subido al cielo es lo que querría. Estoy aquí porque mi madre hubiera querido que estuviera hoy aquí”.

Ya centrado en lo ocurrido en El Toralín, Bolo señaló que “ha sido un partido un poco extraño, con muchas emociones al principio y el equipo ha entrado un poco nervioso y nos ha costado crear ocasiones. La noche tampoco acompañaba. Al final lo que queríamos era pasar, hemos vuelto a hacer un esfuerzo muy grande y seguro que estos minutos extra no nos vienen muy bien. Este equipo me da muchos regalos, y aparte de lo deportivo lo que me dan como persona es muy grande para mí”.

El entrenador blanquiazul personalizó en dos jugadores, Dani Romera y Becerra: “Cada semana tengo que tomar decisiones y muchas son injustas para jugadores que se merecen más. Romera y Becerra están teniendo un comportamiento increíble, siempre vienen a intentar sumar y van a tener mi reconocimiento siempre, pase lo que pase en enero. Entienden a la perfección cuál es su profesión y me alegro por el gol de Dani. Becerra se ha dejado el alma los 30 minutos que ha jugado”.

Sin preferencias en el sorteo

Con la Ponferradina clasificada para dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Bolo aseguró que “lo que quiero es que disfrutemos del momento que estamos viviendo, que es muy bonito y tiene mucho trabajo detrás. No he visto ni los resultados, espero que la gente pueda disfrutar de un Primera e intentar pasar de ronda. No busco momentos de gloria, busco dar pasos adelante, hacer bien mi trabajo y disfrutarlo. Trabajar en la Ponferradina es un placer, no me paro a pensar en la gloria, quiero seguir creciendo con el club y disfrutar de estos jugadores, que va a ser difícil volver a tener un equipo como el que tengo en el vestuario”.