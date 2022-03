Ponferradina-Ibiza

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo admitió tras el partido ante el Ibiza que se fue "un poco triste después de la última jugada, porque nos veíamos con los tres puntos. Quizá nos ha faltado un poco de paciencia para haber aprovechado alguna de las ocasiones que tuvimos, de haberlo hecho todo habría sido diferente. Hemos tenido dos estrategias muy buenas, una falta frontal... Hay que seguir trabajando. Me voy contento con el derroche y las ganas del equipo, que ha ido a ganar el partido hasta el final".

Bolo no quiso entrar en polémicas con la actuación de Gálvez Rascón, muy criticado por El Toralín: "Repito lo que dije en la previa, le deseo suerte. No estamos teniendo suerte con él en cuanto a resultados, será que tenemos que seguir trabajando más. Los pequeños detalles al final son lo que marcan los partidos: las áreas, faltas o no faltas para un lado o para otro, cosas que te van minando y te sacan del partido. Hoy hemos corregido los errores que cometimos en Oviedo. Hemos ido hasta el final haciendo nuestro trabajo y el árbitro y el rival han hecho el suyo. A mí me evaluará mi club y al árbitro sus jefes, le deseo suerte y nada más".

Por otro lado, también valoró el trabajo del rival, recordando que "sabíamos el equipo que teníamos enfrente y no puedes acertar al cien por cien en las acciones defensivas. También hay que valorar el trabajo del rival, que a veces parece que no se hace. El Ibiza está donde está por méritos propios y en una buena jugada saca un centro y te marca gol".

En cualquier caso, Bolo dio por bueno el punto sumado este domingo: "Las sensaciones tienen que ser buenas porque hemos hecho un buen partido ante un gran rival y hemos sumado un punto, uno menos que queda para conseguir algo importante. Pero si alguien piensa que va a ser fácil estamos jodidos. Hay que estar orgullosos del año que estamos viviendo y de lo que trabaja el equipo. Faltan muchos partidos y lo que tenemos que hacer es disfrutar. Nuestra ambición es ir a Málaga a hacer un buen partido y conseguir los tres puntos para seguir soñando con algo que a principio de temporada no estaba en nuestra mente y ahora todo el mundo ve que la Ponferradina puede conseguirlo, aunque vaya a ser difícil".