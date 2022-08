Ponferradina-Ibiza

José Gomes, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

José Gomes se fue contento tanto con el resultado como con el juego de su equipo ante el Ibiza, aunque lamentó no haber sentenciado antes y sigue pidiendo a sus jugadores un paso más en el desarrollo del fútbol que quiere el portugués.

Partido. Creo que hemos dado buena imagen. Hemos ido de más a menos muchas veces, mantenemos esa falta de regularidad en nuestro juego, pero del otro lado también hay equipos que se equilibran mucho. Los puntos serán siempre muy caros y hay que lucharlos mucho. Tampoco podemos olvidar que con el 2-1 tuvimos varias ocasiones para matar el partido. También al final del partido ellos cambiaron el sistema y no había por qué darles superioridad, así que hice lo que necesitaba el juego para proteger los puntos.

Dos de dos. Es muy importante, lo más importante, seguir sumando. De forma general mis jugadores han estado bien y hemos competido bien. Siempre hay cosas que mejorar, sólo Dios es perfecto. Me gustaría empezar este proceso haciendo goles y no sufrir en el banquillo, pero eso es muy difícil en la categoría.

Lesión de Ojeda. Ha estado muy bien estos partidos y en pretemporada, creo que no es nada grave, pero esperaremos a que lo vea el doctor.

Individualidades. Con esas individualidades hacemos el conjunto y sumando todo estoy muy contento con el equipo. Yuri está donde tiene que estar y conoce el juego como pocos, cuando el balón llega ahí hace lo que tiene que hacer. A Derik hay que apoyarlo, es joven y con un potencial tremendo y es uno más para ayudarnos a llegar a donde queremos. El delantero joven es como el león joven, siempre hace mucho ruido cuando va a buscar la presa y hay que ir más tranquilamente, eso lo va a aprender. No hay muchos como él.

Afición. Ha estado fenomenal. Una cosa es escucharlo y verlo, y otra sentirlo como entrenador de la Ponferradina. Sentimos que la gente nos ayuda a ser mejores.

Mercado. La idea está definida, está muy claro lo que buscamos y no creo que la lesión de Dani sea grave, aunque es verdad que no estará para el próximo partido casi seguro. Estábamos buscando dos jugadores y seguimos buscando dos jugadores, independientemente de lo que pase con Dani, pero queremos jugadores que ayuden a subir el nivel que tenemos. No dejo a nadie en el banquillo para que se vaya, eso sería perjudicar a la Ponferradina.