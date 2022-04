Ponferradina-Las Palmas

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín durante el partido ante Las Palmas. / QUINITO

Jon Pérez Bolo lamentó tras caer ante Las Palmas que su equipo volviera a dejar escapar la victoria tras ponerse por delante en el marcador: "Viendo los últimos partidos está claro que nos está faltando algo, sobre todo al final. Las primeras partes hacemos un gran trabajo, pero en las segundas no sé si por mérito del rival o demérito nuestro no conseguimos esa victoria que llevamos tiempo persiguiendo. Algo estaremos haciendo mal o quizás es que no nos da para aguantar las embestidas de los rivales hasta el final".

El técnico señaló que la expulsión y el gol del empate fueron un jarro de agua fría del que la Deportiva no se recuperó: "Cuando juegas contra Las Palmas, que es un equipo que tiene mucho balón y lo mueve bien, con uno menos en el campo es más difícil todavía. El primer gol que nos hacen hoy después de todo lo que habíamos trabajado y sufrido con uno menos es una desgracia, un tiro que no era peligroso, toca en un defensa y despista a Amir. A nosotros nos hace mucho daño y ellos se vienen arriba y marcan al final. El fútbol es para listos y no hemos estado acertados".

Bolo insistió en que le preocupa encontrar el porqué de los últimos marcadores para afrontar la recta final de la temporada: "El fútbol tiene muchos factores que te impiden conseguir lo que buscas. Durante muchos partidos el equipo está bien, se adelanta, tiene oportunidades de hacer más goles, pero llega el final, no lo hemos cerrado y nos está costando. No sé si es el físico, la cabeza o simplemente que el rival es mejor que nosotros. Nosotros tomamos decisiones para intentar ganar los partidos, estaremos tomando malas decisiones".

Por último, el entrenador de la Ponferradina aseguró que el equipo seguirá intentándolo hasta el final para alcanzar el playoff: "Sabemos que quedan ocho partidos y en fútbol muchas veces no consigues lo que quieres. Vamos a pelearlo juntos hasta el final, este es un grupo fantástico, una familia, y a la familia no se la abandona nunca. Vamos a intentarlo y si podemos, perfecto, y si no, a final de temporada sacaremos conclusiones por lo que consigamos, lo bueno y lo malo".