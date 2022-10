Ponferradina-Las Palmas

José Gomes. / QUINITO

José Gomes comenzó su rueda de prensa tras la derrota ante Las Palmas pidiendo perdón por su expulsión: “Por lo que me gusta el fútbol y porque tenemos que ser ejemplo, quiero pedir perdón por mi comportamiento en el banquillo, pero es resultado de la emoción del momento. No debería pasar y hay que reconocerlo cuando se hace mal”.

Ya centrado en lo que se vio sobre el césped, Gomes alabó el juego de los suyos tras jugar con diez durante más de una hora: “Si ya era un partido difícil, quedándote con diez lo es más aún. Mi sentimiento ahora mismo es de orgullo por lo que han hecho mis jugadores, cómo han luchado, cómo han defendido y cómo han sabido estar bien organizados y generar ocasiones con uno menos. Ellos han terminado pidiendo la hora, así que el sentimiento es de orgullo. Eso no da puntos, pero estamos más fuertes como equipo y eso es lo positivo del partido de hoy”.

El entrenador blanquiazul también habló sobre la actuación del árbitro, señalando que el diferente criterio seguido para cada equipo acabó por desquiciar a los suyos y a sí mismo: “No quiero entrar en el arbitraje, porque el gol es legal y los momentos que han definido el resultado están bien, pero voy a dar un sólo ejemplo, porque hay que centrarse en lo que podemos controlar nosotros. Cuando se juega un partido lo que esperas del equipo arbitral es que tenga criterio y que lo aplique para los dos equipos. Cuando no hay ese criterio, la gente del fútbol se pone nerviosa porque no sabes por qué no puedes hacer algo y el contrario sí. Empezó con no dejar seguir los fueras de juego y con el que le pita a Ojeda, que no es, salto. Pero nada justifica lo que he hecho, como entrenador tengo que dar ejemplo y he cometido un error, intentaré que no vuelva a pasar”.

Por último, insistió en ver el lado positivo de esta derrota: “Si mantenemos la sensación de hoy, que mis jugadores también saben que han hecho un partido muy bueno en circunstancias muy duras, estamos muy confiados en la temporada que podemos hacer”.