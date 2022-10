El técnico portugués se pronunció sobre la última jugada en Villarreal: "No he visto fuera de juego ni con líneas ni sin ellas"

José Gomes, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

José Gomes compareció este viernes ante los medios en la previa del Ponferradina-Las Palmas que se juega este sábado en El Toralín. El técnico portugués analizó la situación de su equipo tras el empate ante el Villarreal B y aseguró que los futbolistas “estarán bien” para este partido después de la jornada de miércoles y el largo viaje de vuelta que terminó de madrugada.

De cara al partido ante el actual líder de Segunda, Gomes aseguró que “tenemos que superarnos a nosotros mismos para superar al rival. Hemos ganado en contudencia defensiva ante el Granada y el Villarreal B, pero los detalles en los córners echan por tierra casi todo ese trabajo. Tenemos que solventar definitvamente esos problemas, porque el 38% de los partidos en Segunda se ganan a balón parado y no podemos dar esos regalos”.

Respecto a su rival, José Gomes destacó que Las Palmas “no está ahí por casualidad. Es un equipo consistente y con una filosofía de juego que me gusta mucho. Lo están haciendo muy bien, están mucho tiempo atacando y arriba tienen muchísima calidad. Es un equipo que tiene madurez, calidad y organización, por eso está donde está”.

En cuanto a su equipo, el entrenador portugués reconoció que el “plan b” de los tres centrales en Villarreal le gustó y “puede utilizarse en otros partidos, sobre todo fuera de casa, porque me tengo que adaptar a las circunstancias. No vi al equipo débil a pesar de los siete cambios que hicimos ante el Villarreal B”.

Polémico fuera de juego

Por último, José Gomes se pronunció sobre el polémico fuera de juego que le pitaron a Yuri en la última jugada de ese partido y que anuló el gol de Naranjo que habría signficado la victoria: “No dije nada en la rueda de prensa, no por falta de coraje, sino porque es mejor invertir energía en cosas que podamos controlar. Si hubiéramos defendido bien los córners habríamos ganado. El partido no era para decidirse en un fuera de juego, merecimos ganar”.

Dicho esto, no obstante, confesó que “yo no he visto fuera de juego ni con líneas ni sin líneas, pero a lo mejor ellos tienen otra imagen que no nos han enseñado y en la que sí se ve”.

Ponferradina-Las Palmas. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Las Palmas de la undécima jornada de Liga de Segunda División se juega este sábado, 15 de octubre, a las 18.30 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en varias plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el valenciano Andrés Fuentes Molina, que estará ayudado desde el VAR por el riojano Daniel Ocón Arráiz.