Ponferradina-Leganés

David Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

David Gallego admitió tras la derrota ante el Leganés que a la Ponferradina le pesó la ansiedad en la segunda parte tras una primera mitad en la que se pudo ir al descanso por delante en el marcador: "El equipo ha hecho un partido que no ha sido brillante y la falta de gol condiciona muchísimo. Tuvimos un buen final de la primera parte con dos o tres ocasiones y un posible penalti que de haber marcado estaríamos hablando de otra cosa. En la segunda el equipo no ha estado como queríamos. El tiempo para nosotros corre muy rápido. El gol es una acción individual que no nos tienen que ganar y acabas perdiendo un partido que no es justo que lo perdiéramos. En la segunda parte nos precipitamos, como si se nos acabara el tiempo, aunque en el descanso habíamos hablado de que había que circular rápido y darle continuidad a lo que habíamos hecho en la primera parte. No ha salido como esperábamos ni cuando pusimos una estructura más agresiva".

A pesar del resultado y de la clasificación, el técnico deportivista insistió en que su equipo va a seguir peleando hasta el final: "Lo que queda es el resultado, que es un palo gordo, pero quedan 21 puntos y aquí no desiste nadie. He visto muchas cosas en el fútbol y quiero que el equipo crea como creo yo. No podemos estar lamentándonos sino usar esto para que nos dé más rabia e ir a ganar el próximo partido. Al final tenemos que ganar nosotros y eso lo tengo clarísimo. Tenemos que creer que podemos ganar en Burgos, yo estoy convencido. No quiero pensar más allá, quiero preparar al equipo para ir a Burgos con ilusión y confianza de que podemos ganar".

En cualquier caso, Gallego admitió que la afición se fuera de El Toralín desilusionada tras dejar escapar otra oportunidad para acercarse a la permanencia: "Claro que lo entiendo, porque es un palo y la gente se desilusiona y lo ve cada vez más difícil, no les puedo reprochar absolutamente nada. Pero sí puedo hablar de lo que depende de nosotros y vamos a defender este escudo a muerte, quedan 21 puntos y los primeros tres son en Burgos, no me voy a salir de ahí".