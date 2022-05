Ponferradina-Leganés

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín tras el partido ante el Leganés. / EBD

Más allá de valorar la derrota contra el Leganés que dejaba a la Ponferradina sin opciones de playoff, Jon Pérez Bolo aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para analizar una temporada brillante en la que el equipo ha aguantado hasta la penúltima jornada peleando con los mejores: "Estoy orgullosísimo, independientemente de las valoraciones que hagamos del partido, de los goles del Leganés, de las ocasiones falladas por la Ponferradina o del acierto de su portero y sus defensas. Estoy orgulloso de mi gente, de mi equipo y de lo que nos ha dado el público. Es cierto que en un día tan importante como era hoy no hemos estado acertados. Es fútbol y sólo puedo felicitar a mis jugadores por esta temporada, hemos soñado hasta la penúltima jornada y no ha podido ser. Ojalá el fútbol en un futuro nos haga seguir viviendo experiencias como la que hemos vivido este año. Estamos tristes porque queríamos llegar hasta la última jornada y no lo hemos conseguido".

Bolo confesó que "hoy estoy jodido, no por mí, sino por ellos, porque sé lo que han trabajado y la ilusión que tenían por devolver a la afición lo que nos da. Verles tristes y llorando es lo más jodido. Al final el fútbol son resultados y logros, pero he tenido la suerte de ser jugador y ahora entrenador, y de lo que siempre voy a disfrutar es de la gente. Estos jugadores y esta afición me han hecho disfrutar muchísimo. Para mí es un orgullo haberles entrenado y ojalá haya podido darles un poquito de todo lo que me han dado a mí, que ha sido mucho. Ha sido un año muy difícil en lo personal y ellos me han dado fuerza para seguir adelante y disfrutar del día a día. No hemos logrado el objetivo pero me voy muy orgulloso de lo que me han dado como personas".

En este sentido, el técnico blanquiazul deslizó que su futuro podría estar lejos de El Toralín la próxima temporada, aunque su decisión definitiva se conocerá en los próximos días: "Tengo que sentarme con el presidente y hablar las cosas y lo que pensamos tanto el club como yo. Sea cual sea la decisión va a ser un momento difícil. No sé si seguiremos o no, ahora estoy muy jodido. Los entrenadores dependemos de los resultados y alguna vez dar un paso a un lado te puede servir para, en un futuro, poder volver al sitio que quieres y aunque la gente me ha demostrado su cariño, yo lo único que he hecho aquí ha sido trabajar con humildad e intentar conseguir los objetivos que nos marcábamos, siempre dando pasos adelante. Esté yo o no, el club va a seguir creciendo porque puede crecer mucho y más con la ciudad y la afición que tiene detrás, que tiene muchas ganas de seguir creciendo. ¿Conmigo? Déjame que hable con el presidente y veremos. Tengo que hablar también con mi familia, valorar todo muy bien y ojalá acierte con la decisión que tome".

Para finalizar, Bolo reiteró que "cuando llegué a Ponferrada ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar cuatro años en una ciudad que me lo ha dado todo, pero sí desgasta un poco y más cuando vives las cosas tan intensamente como yo. Estoy cansado y todos los años al acabar la temporada acababa cansado, pero creo que la Deportiva está por encima de todo el mundo y la decisión que tome va a ser pensando que estoy al 200 por cien creyendo en lo que voy a hacer. Todos estos años lo he tenido claro al acabar la temporada y he tenido ofertas, pero pensaba que podía seguir ayudando. Tengo que pensarlo mucho y si no voy a estar al cien por cien lo mejor es que no esté. No sé lo que pasará en mi futuro, cuando decida veremos si tengo nuevos proyectos, ilusión... Personalmente estamos pasando una mala época y tengo que valorar todo muy bien".