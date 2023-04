David Gallego, entrenador de la Ponferradina. / EBD

David Gallego adelantó a este miércoles su habitual rueda de prensa de los viernes previa a los partidos. El técnico deportivista analizó el Ponferradina-Leganés que se juega el domingo comenzando por la situación de su rival, que acaba de destituir a su entrenador, Imanol Idiakez, y acudirá a El Toralín con el técnico del filial, Carlos Martínez, al frente de la expedición.

Gallego aseguró que "no es agradable que un compañero sea destituido", pero no cree que el cambio en el banquillo sea determinante para plantear el partido: "En este trabajo nos conocemos todos e incluso con Idiakez tampoco teníamos claro si iban a jugar con línea de cuatro o de cinco. Tenemos que centrarnos en nosotros y estar atentos a las individualidades del rival". En este sentido, señaló que "el Leganés tiene una plantilla espectacular, pero el fútbol de alta competición te lleva a esto, si acumulas detalles en contra te puedes encontrar en esta situación".

Centrado en su equipo, el entrenador blanquiazul discrepó de quien dice que la Deportiva se centra demasiado en defender y se olvida de atacar: "Se dirá lo de la defensa porque no recibimos goles en los últimos partidos, pero este equipo ataca con seis tíos, si eso no es ser ofensivo, ya me dirás lo que es. Al final se mide por los goles que metes, pero yo discrepo de eso. Atacamos con muchos, pero nos falta acierto en la toma de decisiones".

En ese sentido, señaló que "estamos buscando alternativas. Talento hay de sobra, ahora tenemos que encontrar esa confianza para generar más. Lo que cuenta es la conexión entre el centro del campo y el área, y eso tiene mucho de inspiración, siempre a partir de una estructura. Si con orden no somos capaces de ganar, con desorden es aún más complicado. Tenemos que exigirnos generar más peligro cuando estamos ahí".

Por lo que respecta a la situación del equipo, David Gallego concedió que "tuvimos dos oportunidades muy buenas y con esos puntitos, aunque queríamos más, seguimos ahí. Tenemos otra el domingo y tenemos que hacer lo imposible para que no se nos escape. Sabemos que vamos a estar luchando hasta el final por el objetivo, esto va a ser así y tenemos que mentalizarnos, no podemos pensar una cosa u otra según el resultado de cada partido".

Por último, Gallego insistió en que la única fórmula para salir del descenso es "insistir y seguir trabajando. Si mi hijo estudia pero no aprueba no le voy a decir que deje de estudiar a ver si así suena la flauta, le diré que estudie más. Para darle la vuelta hay que seguir creyendo, pero sin que se convierta en una obsesión, dándole naturalidad".

Ponferradina-Leganés. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Leganés de la trigésima quinta jornada de Segunda División se disputa el domingo 9 de abril a las 18.30 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diferentes plataformas televisivas.