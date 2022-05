Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

A poco más de 24 horas para la disputa del Ponferradina-Leganés en el que la Deportiva se juega la clasificación para el playoff de ascenso a Primera División, Jon Pérez Bolo aseguró ante los medios que "no sé si nos va a dar para meternos, pero estoy convencido de que vamos a sumar los seis puntos" ante Leganés y Amorebieta.

Para ello, la receta del técnico vasco pasa por mantener la calma durante el partido de este sábado: "No nos tiene que poder el ansia. Hay que salir a ganar desde el primer minuto, pero con tranquilidad y sin dejarnos llevar por el ambiente. Pasarán muchas cosas durante el partido, pero no nos tienen que hacer cambiar la forma de jugar".

Respecto a lo que ocurra en el Estadio de Gran Canaria y Montilivi, donde juegan los rivales de la Ponferradina por el playoff, Bolo prefiere no saber nada hasta que acabe el partido: "Nosotros tenemos que ganar y cuando acabe nuestro partido veremos lo que han hecho los demás. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro porque viene un gran rival que, aunque no ha tenido una buena temporada, ha mejorado mucho tras la llegada de Nafti y al final no han sufrido. No van a venir a relajarse y nos pondrán las cosas difíciles".

Por último, Bolo también tuvo palabras para la afición blanquiazul, señalando que "lo de Valladolid es para estar orgulloso, veo a la gente increíble. Es verdad que tuvimos una mala racha y quizá se desilusionaron un poco, pero todo lo que consigamos lo vamos a conseguir juntos y disfrutando el camino va a ser más fácil. Vamos a tener un gran ambiente y ojalá que al final haya servido para conseguir los tres puntos y seguir soñando".

Ponferradina-Leganés. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Leganés de la 41ª jornada de LaLiga SmartBank se disputa este sábado, 21 de mayo, a las 22.00 horas en El Toralín y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga. En esta penúltima jornada todos los equipos que pelean por el ascenso o el playoff juegan a la misma hora. El partido estará dirigido por el colegiado andaluz Milla Alvendiz, ayudado desde el VAR por el navarro Prieto Iglesias.

En la tarde del sábado las peñas de la Ponferradina se reunirán en la plaza Fernando Miranda, donde habrá una fiesta hasta dos horas antes del partido, momento en el que se desplazarán a los aledaños de El Toralín para recibir al equipo a su llegada al estadio.