David Gallego, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

David Gallego analizó este viernes el momento de su equipo en la previa del Ponferradina-Levante del sábado, reconociendo que tendrán enfrente al "rival más poderoso de la categoría, por presupuesto y por plantilla", pero convencido de que su equipo puede darle la vuelta a la situación y lograr una victoria cada vez más necesaria para seguir peleando por la permanencia.

"Es normal que el Levante lleve tanto tiempo sin perder porque tiene un plantillón, pero también tiene sus puntos débiles", aseguró y para dar la campanada el sábado, "primero, tenemos que creer que podemos ganar y después querer ser valientes y hacerles un partido complicado. Va a ser largo y tendremos que sufrir, pero tenemos que darle naturalidad a eso y saber que así también podemos hacer gol en una transición".

Gallego insistió en la necesidad de que su equipo tenga "alma competitiva" y afirmó que "yo sí la veo, pero nos afectan mucho las situaciones de partido y parece que no la tenga, aunque luego reacciona. Lo vimos el otro día en Ibiza". En ese sentido, admitió que "necesitamos más continuidad en eso y en darle menos importancia a las cosas que van sucediendo durante el partido. No me canso de decirlo porque es el único camino".

Por otro lado, el técnico habló del ambiente que puede haber en El Toralín el sábado, señalando que "la afición está ahí incuso cuando el equipo no le da lo que quiere. Con lo que le estamos dando no podemos exigir mucho más. No lo pido, pero me gustaría que animen durante todo el partido y al final que se expresen como quieran, pero insisto en que no podemos exigir nada".

Para este partido, la Deportiva no podrá contar con los lesionados Erik Morán y Hugo Vallejo, mientras que Dani Ojeda, que no estuvo en el entrenamiento del viernes, "debería poder estar al cien por cien", en palabras de David Gallego.

Ponferradina-Levante. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Levante de la vigésima octava de Liga de Segunda División se juega este sábado, 18 de febrero, a las 18.30 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en diferentes plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el árbitro andaluz Alejandro Quintero González, que estará ayudado desde el VAR por el gallego David Pérez Pallas.