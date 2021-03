Bolo, durante el partido ante el Logroñés. / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue de El Toralín con una sensación agridulce tras empatar ante el Logroñés, ya que lamentaba que “con muy poco, salvo en los últimos minutos cuando se han ido con todo arriba, nos han hecho dos goles”, pero “pase lo que pase mi equipo nunca se rinde y siempre va a intentar conseguir resultados“.

Bolo admitió que “sabemos que no hemos hecho un buen partido, nos han faltado muchas cosas y se nos ha puesto cuesta arriba. No hemos tenido fluidez ante un rival que se ha cerrado mucho. Al final hemos podido ganar y perder”, pero descartó que el mal partido fuera causa de la clasificación: “No nos ha entrado vértigo, nos hemos precipitado porque sabíamos que era un partido importante y queríamos los tres puntos para llegar a los 50. Teniendo paciencia habríamos conseguido mucho más”.

El técnico aprovechó para reivindicar la temporada de la Ponferradina: “Si estamos ahí es porque nos lo hemos merecido y lo estamos mereciendo, y hay que darle mucho valor a la temporada que están haciendo estos jugadores. No me vale hablar de vértigo o de fracaso si nos quedamos sólo con la permanencia. Nos tendríamos que preocupar mucho más de valorar todo lo que se hace bien en la Ponferradina y no poner pegas a un equipo que va perdiendo 0-2 y se deja el alma para ir a por el partido. Tenemos que saber de dónde venimos y lo que cuesta conseguir las cosas. No entiendo que haya gente de fuera que valore lo que estamos haciendo y los de casa no lo hagan“.

Jugada polémica

El entrenador de la Deportiva también habló de la jugada polémica al final del partido, en la que tras consultar el VAR, Moreno Aragón mantuvo su decisión de no pitar penalti en una caída de Yuri en el área: “Si le llama el VAR y sigue pensando que no es penalti después de verlo, le felicito por su personalidad y su valentía. Si luego lo veo y es penalti, le seguiré felicitando, pero también le daré un tirón de orejas porque se equivoca, pero en el fútbol todos nos equivocamos, es parte del juego“.

Lo que le gustó menos fue que el árbitro parara el juego en una internada de Doncel justo antes del primer gol del Logroñés: “Unas veces nos dicen que hay que dejar finalizar las jugadas, otras no… Es un tema muy dudoso. Yo creo que no está bien señalizada y si hubiera terminado ahí no nos hubieran hecho esa contra, aunque también es culpa nuestra por defenderla mal”.