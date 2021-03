Gaspar se escapa entre dos jugadores del Logroñés / LaLiga

La Ponferradina afronta este martes una nueva jornada de LaLiga SmartBank con el objetivo de alcanzar la barrera de los 50 puntos que tradicionalmente se asocia con la permanencia en la categoría, aunque algunas temporadas (la última, sin ir más lejos) fueron necesarios más puntos para quedarse en Segunda. Para ello, la Deportiva deberá ganar a un Logroñés que visita El Toralín en una situación antagónica a la de los bercianos, con una racha de once partidos sin ganar y la necesidad de hacerlo para habrir hueco con la zona de descenso. Te contamos cuándo y donde ver el Ponferradina vs Logroñés.

Bolo dejó para última hora la posibilidad de contar con Óscar Sielva o Curro para el partido ante los riojanos, aunque no se mostró especialmente optimista al respecto y quizá haya que esperar al menos hasta el fin de semana para que puedan volver a la convocatoria. Además, el técnico blanquiazul pierde un efectivo más para este encuentro, ya que Paris Adot no podrá jugar por sanción después de ver la quinta tarjeta amarilla en el partido ante el Real Oviedo. De este modo, si ninguno de los lesionados se recupera, serán siete las bajas de los bercianos para afrontar esta jornada.

Bajas en el Logroñés

Las ausencias también se dan en el cuadro visitante, en el que Sergio Rodríguez no podrá contar con los lesionados Santamaría (ex de la Ponferradina), Clemente y Errasti, así como con Bogusz, que se encuentra convocado con la selección sub-21 de Polonia para la disputa del Europeo de la categoría. Sí estará en el equipo riojano otro exblanquiazul, el centrocampista Andy, que además es el máximo goleador de su equipo con siete tantos.

Esta será la segunda visita de este Logroñés (la Unión Deportiva, fundado en 2009) a Ponferrada, después de que ambos equipos coincidieran en Segunda División B en la temporada 2011-12. En aquella ocasión el choque en El Toralín finalizó con empate a un gol. En el partido de la primera vuelta, la Deportiva ganó en Las Gaunas 1-2, con goles de Óscar Sielva e Iván Rodríguez.

Cómo y dónde ver el Ponferradina vs Logroñés

El Ponferradina vs Logroñés, correspondiente a la trigesimosegunda jornada de LaLiga SmartBank, se disputa este martes, 30 de marzo, a las 21.00 horas en el estadio municipal de El Toralín (a puerta cerrada) y se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga.

Alineación de la Ponferradina

Bolo hará su once pensando en el rival de esta noche, pero también en que el próximo sábado hay una complicada salida a Girona en una nueva jornada liguera. No obstante, el elevado número de bajas no da pie a hacer demasiadas rotaciones, por lo que la Ponferradina podría salir al campo con un once compuesto por Caro; Iván Rodríguez, Amo, Adri Castellano, Moi Delgado; Erik Morán, Larrea; Pablo Valcarce, Aguza, Doncel; y Yuri.