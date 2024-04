Juanfran analizó la victoria ante el Logroñés asegurando que “ha salido lo que llevábamos trabajando durante toda la semana. Hemos jugado también con la temperatura que iba a hacer, decidiendo que íbamos a presionar desde el orden y buscar los espacios y creo que ahí hemos estado bien. Defensivamente el equipo ha estado bien salvo los últimos diez minutos del primer tiempo, donde nos hemos equivocado porque pensamos que el partido estaba hecho. Por lo demás, felicitar a los chavales porque no es fácil jugar con esta temperatura“.

El técnico blanquiazul reconoció que “el acierto es importante, hemos tenido ocasiones para irnos al descanso con algún gol más. Hoy los goles han entrado y en otros partidos, como contra el Nàstic, esas dos o tres claras no entraron. Hoy sí y eso ha facilitado todo un poco más”.





Juanfran también se refirió al apoyo del público y la importancia de brindarle un resultado como éste: “Todo lo que sea animar a la gente a que venga al campo y mandar el mensaje de que este equipo va a morir hasta la última jornada es perfecto. Somos nosotros los que le tenemos que dar para que ellos se enchufen. Aparte de los tres goles hemos tenido otras dos o tres ocasiones claras para tener un marcador más abultado. Es importante que la gente disfrute y se identifique con el equipo. Hoy ha habido una comunión que es importantísima”.

Después de su segunda victoria consecutiva, el entrenador de la Deportiva afirmó que “la evolución que están teniendo los jugadores se ve, ese hambre de ir a por el gol se ve y saben que el objetivo de mantener la portería a cero no es sólo cosa de la defensa, sino de todos. Estamos viendo una buena evolución del equipo sobre todo en cuanto a confianza en sí mismos y saber que tienen que soltarse y quitarse el miedo. Poco a poco, no sólo por los resultados, que generan confianza, estamos en el camino y no hay que mirar atrás”.

Por último, habló sobre Cerdà, que estaba en la convocatoria pero no jugó, y Yuri, que cumplió su segundo partido sin jugar: “Cerdà lleva entrenando cuatro o cinco días y no es igual entrenar que competir. Ojalá que esas pequeñas molestias que aún tiene se le van durante la semana y es otro jugador más que se suma a la causa. Yuri está perfectamente, es uno más, quizá el más importante de la plantilla por lo que transmite. Igual que jugó los dos primeros partidos, con el cambio de sistema quizá encajarlo a él o a Yeray nos cuesta, pero no hay nada más”.