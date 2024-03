Los blanquiazules no pasan del empate ante el Lugo el día que podían igualar al Deportivo en el liderato (0-0)

Ponferradina-Lugo. / QUINITO

La Ponferradina no pudo aprovechar por segunda jornada consecutiva el tropiezo del Deportivo y no pasó del empate ante el Lugo en un partido de dos caras para los bercianos, que pudieron sentenciar en la primera parte pero se vinieron abajo en la segunda (0-0). Más allá del resultado y la clasificación, las malas noticias llegaron con las lesiones de Cerdà y Dacosta, que volvían tras varias semanas de inactividad y no pudieron acabar el partido.

La presencia de Josep Cerdà en el once fue la principal novedad en la Deportiva, aunque la suerte no estuvo del lado del catalán, que se retiró lesionado de nuevo a la media hora de juego y tuvo que ser ayudado por dos asistentes cuando se retiró al vestuario en el descanso del partido.

Malas noticias aparte, el protagonista de la primera mitad fue Lucas Díaz. El portero del cuadro lucense le negó el gol a la Ponferradina hasta en tres ocasiones en 45 minutos. Primero, en una falta lanzada por Borja Valle, después en un disparo de Yeray desde la frontal, y por último, la mejor intervención de todas, la que sacó a córner un zurdazo de Igbekeme desde fuera del área que El Toralín ya cantaba como gol.

El Lugo mientras tanto tenía mucho balón, pero poca llegada al área de Andrés. Un cabezazo flojo de Quintana a las manos de Andrés Prieto fue el único remate entre palos de los gallegos antes del descanso. También de cabeza lo intentó Andújar en un córner, pero el balón se fue rozando el poste derecho de Lucas y el partido llegó al descanso, una vez más, con el marcador inicial.

La segunda parte comenzó con una nueva ocasión para Yeray que atrapó Lucas, pero poco a poco la Deportiva fue perdiendo fuelle y el Lugo haciéndose con el mando del mismo, aunque seguía sin ser capaz de desenmarañar la defensa berciana.

Vélez empezó a mover el banquillo dando entrada a Andoni por un errático Nil y, ya en el minuto 80, metiendo en el campo a Yuri, Abelenda y Clavería, pero la persiana seguía bajada en ataque y sólo Yuri alcanzó a realizar dos remates, uno que atrapó Lucas y otro que se fue fuera.

Para colmo de males, en los minutos finales Dacosta se tuvo que retirar del campo tras sufrir un pinchazo en la parte posterior del muslo que no augura nada bueno. Los cuatro minutos de descuento fueron de mero trámite y el partido finalizó con un empate ante el que parte de la afición reaccionó con pitos.

PONFERRADINA (0): Andrés Prieto; Carrique, Andújar, Leal, Nil (Andoni, 71’); Markel, Igbekeme (Clavería, 80’); Yeray (Abelenda, 80’), Borja Valle, Cerdà (Dacosta, 32’); y Longo (Yuri, 80’).

LUGO (0): Lucas; Carlos Julio, Morgado, Castrín, Alberto López; Jozabed (Thiago Ojeda, 62’), Aguza; Víctor Narro (Da Costa, 62’), Fran Mérida (Aranda, 82’), Quintana (Antoñín, 46’); y Willy Ledesma (Antonetti, 70’).

ÁRBITRO: Pardeiro Puente (C. Cántabro). Tarjeta amarilla a Willy Ledesma (29’), Borja Valle (60’), Andújar (61’), Nil, (65’), Markel (70’) y Leal (93’).

CAMPO: El Toralín. 5.487 espectadores. Antes del partido se llevó a cabo un homenaje al Cuerpo Nacional de Policía por sus 200 años de historia.