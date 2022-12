Ponferradina-Lugo

David Gallego, en un lance del partido ante el Lugo en El Toralín. / Jesús

David Gallego no ocultó su alegría por su primera victoria como entrenador de la Ponferradina y destacó que, además de los tres puntos, "he visto muchas cosas positivas, la base para crecer empezamos a tenerla interiorizada, que es a nivel emocional y de ser un equipo competitivo hasta que el árbitro pite el final. Todos tienen que correr en beneficio del equipo, no en beneficio propio. A partir de ahí vamos a crecer, porque hay que mejorar sobre todo en fase ofensiva. Me voy contento y feliz, nuestros jugadores y nuestra gente se lo merecían. El camino es largo y hay que sumar muchos más puntos".

En cuanto al resultado final, que obligó a sufrir en los últimos minutos, Gallego manifestó que "esto no se elije, si es por pedir, quiero ganar cada día 5-0, pero en esta categoría es muy difícil pasar por encima del rival. Si tú tienes la portería a cero, como mínimo consigues un punto. Si marcas un gol o dos, no lo sabemos. A eso tiene que ir la Ponferradina, ser poderosa en fase defensiva y crecer en la ofensiva. Prefiero un equipo ordenado que consiga cosas a partir del orden".

Sobre ese sufrimiento, el técnico apuntó que "es una cuestión de la situación, hacía mucho que no se ganaba y era un partido importante que cuando lo ves casi ganado tienes miedo a perderlo, pero el equipo ha competido muy bien. Al final nos hemos sentido dominados, pero hay que valorar que el Lugo es uno de los mejores en transición y quizá el mejor a balón parado de la categoría y lo hemos defendido espectacular. Vamos a dar mérito a las muchas cosas que hemos hecho bien. El que piense que no va a sufrir en esta categoría está equivocado".

Por último, David Gallego aseguró que el partido ante el Atlético de Madrid del miércoles se lo tomará "como un partido de entrenamiento, vamos a repartir cargas. Vamos a intentar que sea un buen entrenamiento siendo un partido con arbitraje y todo lo demás".