Jon Pérez Bolo analizó la victoria de la Ponferradina ante el Lugo reconociendo que "necesitábamos esta victoria y llevábamos mucho tiempo detrás de ello. Hemos tenido la suerte de conseguirla y ahora hay que seguir trabajando, porque quedan seis partidos por delante".

El técnico resumió el partido señalando que "la primera parte estaba siendo igualada y hemos tenido la suerte de marcar. El inicio de la segunda ha sido muy bueno. Cuando te vas ganando al descanso hay que entrar fuertes tras el descanso para no perder el premio y lo hemos hecho muy bien, con dos grandes goles y momentos de buen juego. Hemos tenido el balón y paciencia, que era lo principal, no volverse locos ante un buen equipo que sabe a lo que juega y cierra muy bien los espacios. Hemos defendido muy buen las estrategias y no les hemos dejado correr".

Bolo confesó que el tanto de Edu Espiau sirvió para que el equipo afrontara el partido con mayor tranquilidad: "Algún día nos tenía que sonreír la suerte y el gol de Edu ha sido un factor importante para quitarnos presión. Después del susto en el primer minuto, marcar ese gol nos ha tranquilizado y esa tranquilidad nos ha hecho tener muy buenos minutos, quizá sin correr tanto y sí con más posesión y sin llegar tanto al área".

Por último, respecto a la pelea por el playoff, Bolo afirmó que "veo equipos muy fuertes que están apretando pero queda un mundo. Ahora mismo tenemos que disfrutar porque llevábamos mucho tiempo sin ganar, descansar y empezar a preparar el partido contra el Fuenlabrada, pensando exclusivamente en esos tres puntos, no voy a mirar más allá del fin de semana".