Ponferradina-Málaga

Juanfran, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Juanfran analizó la victoria de la Ponferradina ante el Málaga destacando que "sobre todo sirve para que los chavales se queden con la sensación de que cuando están concentrados los 90 minutos las cosas salen bien. Estoy superorgulloso por ellos, sé cómo están y no es fácil el partido que han hecho hoy en la situación que estamos y sabiendo el resultado del Villarreal B. Hemos sido superiores, el equipo ha mantenido la calma, no como en otros partidos, no se ha descompuesto y ha encontrado el equilibrio. Es lo que nos faltaba y el equipo lo necesitaba".

El técnico blanquiazul matizó que "hemos sabido esperar el momento y ese es el potencial que tienen mis jugadores. Es complicado sacar fuerzas de donde no las hay y hoy han dado una lección. Estoy más orgulloso de ellos que del resultado. Ver esas caras de felicidad en el vestuario después de un mes que llevamos aquí quiere decir que se han quitado un peso de encima. El equipo ha sabido competir y manejar las diferentes fases del partido durante los 94 minutos".

Juanfran insistió en sus palabras de la previa y manifestó que "yo no vendo motos. Hay un hilo y hay que agarrarse a eso. Ya lo dije el viernes, yo elijo creer. Ahora jugamos contra el Huesca y sólo nos vale ganar. Hay que agarrarse a eso y saber que el equipo está capacitado para conseguir los tres puntos como lo estaba hoy como lo estaba en Burgos y Oviedo. Mientras ese hilo finito exista, yo elijo creer".

El entrenador de la Ponferradina destacó el papel de Yuri en este partido, asegurando que "aquí todos están enchufados. Que no hayamos creído conveniente que juegue de inicio es porque siempre ponemos el once que creemos mejor para enfrentarse al rival. Yuri demuestra una vez más que el que sale del banquillo está enchufado y eso dice mucho del trabajo del día a día y de su profesionalidad".