Yuri celebra el gol que abría el marcador en El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina atraviesa un momento dulce y lo demostró este domingo en El Toralín, donde el equipo berciano derrotó a un gran Mirandés para auparse, al menos hasta que el Eibar juegue el lunes a la segunda posición de la tabla. Dos goles de Yuri, el segundo en el minuto 92, le dieron la victoria a una Deportiva que sufrió ante un rival que dominó a los bercianos pero acusó la falta de puntería (2-1).

El Mirandés fue dominador del balón en la primera parte, pero no así del resultado. El equipo rojillo dio el primer susto cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego, pero Camello no supo aprovechar el error de Erik Morán para adelantar a los suyos. La Deportiva parecía incapaz de resolver la presión alta del Mirandés, que robaba rápido y acechaba el área de Amir. Meseguer lo intentó con un disparo lejano que a punto estuvo de sorprender al meta iraní, al que el sol de cara no ayudaba en su labor.

Pero si el Mirandés tenía el control del balón, la Ponferradina tiene a Yuri. En la primera jugada medianamente elaborada de los bercianos llegó el primer gol del partido, que es el número cien del capitán en Segunda División. Paris Adot controló en la derecha y le dio el balón a Sergi Enrich en la frontal, que lo filtró al punto de penalti. Allí estaba Yuri, que primero amagó y luego golpeó para mandar el balón al fondo de la red.

El partido no cambió con el gol y el Mirandés siguió dominando ante una Deportiva que amenazaba a la contra, como más les gusta a los blanquiazules. Antes del descanso Camello volvió a plantarse solo ante Amir, que desbarató la ocasión rojilla para dejar en ventaja a los suyos al final de la primera parte.

La segunda mitad empezó de nuevo con sustos en la portería berciana. Primero, Oriol Rey no encontró portería en un disparo con todo a favor y después Camello estrellaba el balón en el poste tras recibir un pase a la espalda de la defensa berciana. La Deportiva contestó con un trallazo de Naranjo desde fuera del área que se fue cerca del poste, pero seguían siendo los rojillos los que llevaban el peso del partido.

El premio para el Mirandés llegó en el minuto 69 tras una nueva llegada de Camello, que dejó para la incorporación de Vicente por la izquierda. Éste ganó la línea de fondo y cruzó el balón al otro lado del área, donde Carreira remató a gol a pesar del intento de Pascanu y Pujol por salvar bajo palos.

El tanto visitante pareció despertar por fin a la Deportiva, que tuvo el segundo en las botas de Yuri, pero el remate del brasileño se estrelló en el larguero. El Mirandés siguió buscando la victoria y Camello obligó de nuevo a intervenir a Amir para evitarlo, pero el hombre del día vestía de blanquiazul con el 10 a la espalda y lo demostró en el último suspiro.

Paris Adot recorrió toda la banda derecha de El Toralín cuando el reloj marcaba el minuto 92, alcanzó la línea de fondo y la puso atrás para la llegada de Yuri, que no perdonó y puso el 2-1 definitivo en el marcador para aupar a la Deportiva, al menos durante unas horas, a los puestos de ascenso directo a Primera.

PONFERRADINA (2): Amir; Paris Adot, Pascanu, Copete, Adri Castellano (Pujol, 60’); Naranjo (Zalazar, 79’), Agus Medina, Erik Morán, Saverio (Paul Anton, 68’); Sergi Enrich (Edu Espiau, 79’) y Yuri.

MIRANDÉS (1): Lizoain; Carreira, Odei, Arroyo, Imanol; Brugué (Riquelme, 83’), Rey, Meseguer, Vicente (Gelabert, 83’); Camello (Marqués, 91’) y Álex López (Rementeria, 89’).

GOLES: 1-0, min 23: Yuri; 1-1, min 69: Carreira; 2-1, min 92: Yuri.

ÁRBITRO: Gorostegui Fernández-Ortega (C. Vasco). Tarjeta amarilla a Meseguer (28’), Naranjo (47’).

ÁRBITRO DE VAR: González Esteban (C. Vasco).

INCIDENCIAS: El Toralín. 5.098 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Bernardino del Río, segundo entrenador de la Ponferradina B. También se presentó ante la afición al equipo de LaLiga Genuine.