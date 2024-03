Juanfran sorprendió a los medios en la sala de prensa de El Toralín tras la derrota ante el Nàstic al afirmar rotundamente que “el control del partido ha sido nuestro y las ocasiones más claras han sido nuestras, pero a veces el fútbol no te premia esto. En el cómputo general hemos sido dominadores y sólo puedo felicitar a los jugadores. Sé que este resultado nos jode a todos, pero este es el camino“.

El entrenador de la Ponferradina insistió en que “no es fácil generar tanto en estos dos partidos y no meter ninguna, eso nos penaliza, pero hay que insistir porque van a entrar. Estoy más que convencido y he reforzado a los chavales en la idea de que este es el camino. Este es el equipo que todos queremos ver, pero que la pelotita entre, porque es lo que manda”.





Respecto al partido, Juanfran señaló que el 0-1 “sólo nos afectó dos o tres minutos y a partir de ahí el equipo volvió a generar y a estar seguro con el balón. Si no generáramos ocasiones sí me preocuparía. Yo quiero ver al equipo hasta el final como en el partido de hoy. Hay resultados que te refuerzan, aunque sean negativos, y este es uno de ellos. Habrá gente que sólo se fije en el resultado y no le dé valor a lo que se ha hecho porque en el fútbol mandan los resultados”.

Finalmente, el técnico valenciano aseguró que de cara a las ocho últimas jornadas “no hay que tener miedo después de lo que hemos visto hoy, estoy absolutamente convencido. El equipo que mejor gestione la puntuación es el que se va a meter ahí y no tengo ni la más mínima duda”.