El entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, adelantó a este miércoles la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo ante el Nàstic de Tarragona (El Toralín, 12.00 horas) y aprovechó para exponer sus conclusiones de la derrota en Tarazona una vez analizado el partido de su redebut con la Deportiva.

Juafran admitió que “yo lo que quiero es que se compita, y el Tarazona nos gana desde la intensidad, que es algo que no nos puede faltar. Aún así, tuvimos cuatro ocasiones claras en el primer tiempo porque la calidad y el talento están ahí y salen, pero sólo con eso no hacemos nada. O se compite o lo vamos a pasar mal“.





Además, el entrenador blanquiazul también lamentó que el equipo bajó los brazos demasiado pronto tras recibir el 2-0 al inicio de la segunda parte: “También hay que saber gestionar la cuestión anímica. Después del 2-0 quedaban 35 minutos en los que pueden pasar muchas cosas y no podemos dejar de creer. Todo esto está hablado desde el lunes con los jugadores”, aseguró.

Así las cosas, Juanfran advirtió sobre su próximo rival, un Nàstic que, aunque no llega en su mejor momento de resultados, sigue siendo un rival directo por el ascenso y el playoff: “Es un equipo de nivel muy alto y muy bien trabajado en todos los aspectos. Tenemos que estar alerta porque es un partido importante en nuestro campo y tenemos que dar a la gente lo que ellos quieren. No podemos pretender que ellos nos den y no darles nosotros”.

Altas y bajas en la Ponferradina para recibir al Nástic

En cuanto al parte de lesiones, el entrenador de la Ponferradina esperará a las dos próximas sesiones de entrenamiento para decidir qué hacer con Longo, que se fue de Tarazona con el tabique nasal desviado tras recibir un golpe en la cara: “Hay que tener cuidado porque tiene el tabique mal y la cara casi desfigurada, con hematomas por todos lados. Él quiere jugar y está entrenando, pero hay que hablar con los médicos. El jueves o el viernes tomaremos una decisión que sea beneficiosa tanto para él como para el equipo”.

Juanfran también señaló que Igbekeme no entrenó este miércoles por pequeñas molestias, mientras que Ernesto completó gran parte del entrenamiento y, salvo imprevistos, “no debería haber problema para que esté el domingo”. Los que no estarán seguro son Cerdà y Dacosta, con los que el técnico aseguró que no tiene intención de correr riesgos, ni tampoco Mángel.

Por otro lado, Juanfran destacó el papel del jugador del filial Álex Costa, integrado en la disciplina del primer equipo y que debutó en Tarazona: “Sólo tenemos un ‘nueve’, que es Longo, porque creo que Yuri rinde mejor teniendo otro delantero de referencia al lado y con más libertad. Vimos entrenar a Álex y nos gustó, intuimos que es un jugador que tiene gol y por alto va muy bien. Por eso lo incorporamos al primer equipo, no por tener sólo a Longo”.

Ponferradina-Nàstic. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Nàstic de la trigésima jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se juega este domingo, 31 de marzo, a las 12.00 horas en El Toralín y se podrá ver en directo a través de la plataforma FEF TV.