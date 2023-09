Íñigo Vélez, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

Íñigo Vélez adelantó este viernes que Álvaro Vázquez será una de las novedades en la convocatoria de la Ponferradina para recibir a Osasuna B y se mostró contento por el desarrollo de la semana de entrenamientos, en la que poco a poco han ido sumando jugadores que hasta ahora venían teniendo molestias que les han impedido jugar tanto como al entrenador le habría gustado.

En este sentido, Vélez insistió en que "estoy deseando tener a toda la plantilla por la competitividad, pero este mes y medio hemos estado muy pocos y los que han estado han respondido de maravilla. Sumar efectivos nos va a hacer mejores, porque no es lo mismo entrenar con 14 que con 20, aunque se está entrenando bien". El técnico aseguró que "tengo claro el once de mañana. De momento es más sencillo para mí, pero prefiero que se me complique teniendo a los 23".

El entrenador blanquiazul advirtió sobre el potencial del filial navarro, que "ha demostrado ser un equipo muy peligroso. Se han reforzado muy bien y tiene un entrenador que sabe sacar rédito a sus jugadores. No es casualidad que esté ahí arriba".

En cuanto a los suyos, Vélez volvió a hablar sobre las dificultades de la Deportiva para marcar goles, señalando que es algo "que se mejora cada día y la efectividad se trabaja. Hay jugadores que tienen mejor golpeo y la intuición del delantero es algo que se tiene, pero siempre se puede seguir mejorando", aunque añadió que "me gustaría no tener que sufrir para ganar los partidos, pero va a ser lo habitual en esta categoría".

Por último, el técnico deportivista se refirió a la cifra de 7.100 abonados alcanzada esta semana por la Ponferradina: "Es alucinante y es de agradecer después de un año tan duro como el pasado y con una plantilla totalmente nueva. Vemos cómo la afición nos anima cada domingo y estar tan cerca del récord de abonados habla muy bien de ella. Ahora tenemos que devolverle el apoyo con esfuerzo, que eso es seguro, y también con resultados".

Ponferradina-Osasuna B. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Osasuna B correspondiente a la sexta jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se disputa este sábado, 30 de septiembre, a las 18.00 horas en El Toralín. El partido se podrá ver en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro de este encuentro será el asturiano Jaime Ruiz Álvarez.