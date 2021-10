Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

Jon Pérez Bolo se fue muy enfadado tras la primera derrota de la Deportiva en El Toralín, señalando en sala de prensa que “perdemos el partido por dos saques de banda y eso es un error gravísimo del que el mayor culpable soy yo. Sabemos lo que nos ha hecho llegar a donde estamos y no podemos perderlo. Si en la jornada 12 nos pensamos o alguien se piensa que vamos a estar peleando todo el año arriba o somos candidatos a algo y perdemos lo más importante del fútbol, que es la intensidad y no conceder al rival, estamos muertos y no podemos ganar a nadie. Los halagos nos debilitan y nos hacen pensar que somos buenos. Estoy cansado de que nos pongan muy bien y que hablen, eso no vale para nada”.

Bolo insistió en que “el Oviedo viene a hacer su partido, sabe que tenemos dos laterales que suben mucho y nos querían pillar con balones largos, pero creo que no nos han pillado tantas veces. Creo que no me equivoco cuando digo que nos marcan dos goles de saque de banda, cuando el saque de banda tiene que ser un problema para el rival. Veré otra vez los goles, pero estoy convencido de que defendemos horrible esos dos saques, por eso digo que soy el mayor culpable”.

El técnico vasco lamentó que “era un partido muy importante que teníamos que haber ganado y para mí hemos dado un paso atrás. Con tres puntos estaríamos en una situación increíble, pero no hemos sido capaces. Lo tengo claro, todos los pasos adelante que das son buenos para el equipo, pero hay cosas que no puedes dejar en el camino y nosotros las estamos dejando. Me voy a preocupar de que no se repita. Hoy hemos fallado y el primero, yo”.