Ponferradina-Oviedo

José Gomes. / QUINITO

José Gomes ya no es entrenador de la Ponferradina. El técnico portugués presentó su dimisión tras el empate ante el Oviedo, expresando su deseo de que sea lo mejor para reconducir la situación del equipo y asumiendo su responsabilidad por la falta de resultados desde su llegada el pasado verano. El club emitió un comunicado minutos después aceptando su dimisión y deseándole lo mejor para el futuro, aunque todavía se desconoce el nombre de su sucesor.

Gomes aseguró que “he hablado con el presidente después del partido y le he dicho que ha llegado el momento de buscar a otro entrenador que le vaya mejor, que tenga más suerte u otra propuesta de juego. Llevo a este club en mi corazón y, con honestidad, creo que es lo que debo hacer en este momento. Seré un aficionado más de la Ponferradina esté donde esté”.

El portugués señaló que “la responsabilidad es como una tarta, cada uno tiene su trozo y yo me he comido el mío. Me voy con la conciencia tranquila porque he ayudado lo mejor posible a los jugadores, pero el fútbol es un juego y hay muchos factores que intervienen en el rendimiento. A veces con la salida de uno todo puede cambiar, y ojalá que sea así”.

Gomes confesó que la decisión la tomó al final del partido y no la tenía pensada de antemano: “Antes estaba muy decepcionado con el partido de Copa, pero en los últimos de Liga no, porque hicimos buenos partidos contra Leganés, Huesca y Racing. He llamado al presidente después del partido y le he dicho esto”.

El entrenador portugués repasó así su estancia en la Deportiva: “Si vamos a analizar todos los partidos que no hemos ganado, no hay un denominador común. Es verdad que hemos encajado muchos goles a balón parado, otras veces hemos estado mal en transición defensiva, otras veces no hemos acertado a marcar… En fútbol la vida del entrenador depende de los resultados, porque no se puede cambiar una plantilla entera, hay que cambiar a uno a ver si la cosa cambia. He tomado esta decisión y espero que ayude a cambiar a la Ponferradina”.

En cuanto a los gritos del público pidiendo su dimisión, el ya exentrenador blanquiazul apuntó que “Los aficionados lo que quieren es ganar y esas voces han ido de menos a más porque no estábamos ganando. Después saco a Yuri, que es un ídolo aquí, y todo va sumando. Luego saco a Paris para poner a Heriberto y ganar frescura, y los primeros balones los pierda. Todo va de menos a más y el culpable es el entrenador. No estoy enfadado con los aficionados, ellos lo han hecho porque quieren ver a su equipo ganar y hemos ganado muy poco en casa. No están contentos y lo han enseñado como han entendido que debían hacerlo”.