Gomes, ante su continuidad: "El club me trata muy bien, pero no hay respaldo que se pueda dar cuando no se gana"

José Gomes, durante un entrenamiento en el Anexo de El Toralín. / QUINITO

El Ponferradina-Oviedo de este sábado en El Toralín puede tener más cosas en juego que los meros tres puntos. Bercianos y asturianos llegan a este partido al borde del descenso y necesitados de una victoria que les dé aire. En el caso de los blanquiazules, además, la continuidad de José Gomes sigue cuestionada por los malos resultados en Liga, a los que se unió la eliminación en la Copa del Rey a manos del Guadalajara la pasada semana.

El técnico portugués reiteró sus palabras de la previa ante el Huesca sobre su futuro en el club, asegurando que “me siento bien, el club, la ciudad y la afición me han tratado muy bien desde que he llegado, pero el fútbol es ganar y, si no ganas, nada va a importar. Eso lo tengo claro desde hace años, no hay respaldo que se pueda dar cuando no se gana”.

Así las cosas, Gomes afirmó que el partido ante el Real Oviedo “es muy, muy importante. No podemos hablar en esta jornada de que va a ser decisivo para el final de temporada, pero es importante salir al campo y que la gente vea a lo que estamos jugando”. En ese sentido, puso el mencionado encuentro ante el Huesca como ejemplo: “Es una situación muy parecida. Las distancias todavía son cortas en la clasificación, pero no va a ser así siempre y hay que sumar. Es un momento clave para seguir con ambición y pensar en algo más si ganas”.

A las bajas ya conocidas de Amir, que está con su selección en el Mundial de Catar, y los sancionados Amo y Erik Morán se ha unido la de Lukaku, que sufrió un nuevo percance esta semana, y es duda Hugo Vallejo, que no participó en los dos últimos entrenamientos y está pendiente de una prueba médica. Sí estará en el banquillo el último en llegar, Ale Díaz, del que José Gomes dijo que “está bien, no al cien por cien porque eso es imposible al estar sin equipo, pero se nota que ha estado entrenando bien”.

Respecto a su rival de esta jornada, el entrenador blanquiazul destacó que el Oviedo “tiene ya el toque del nuevo entrenador. Defensivamente no es fácil encontrarle huecos y tendremos que ser pacientes y circular rápido el balón para buscar su portería. En ataque son muy pragmáticos y tienen jugadores fuertes a balón parado”.

Declaraciones de Nistal

José Gomes también hizo referencia a las declaraciones de Tomás Nistal esta semana, en las que el director deportivo de la Ponferradina aseguraba que nadie está rindiendo a la altura de las expectativas. El portugués apuntó que “desde pequeño me educaron en que, si mi abuelo decía blanco, mi padre no iba a decir negro delante de la gente. Nistal está por encima de mí en la jerarquía del club y no voy a comentar sus declaraciones. Es un hombre que conoce el fútbol como nadie y sufre por el club. Si dijo eso es porque lo siente así”.

Ponferradina-Oviedo. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Oviedo de la decimosexta jornada de Segunda División se disputa este sábado, 19 de noviembre, a las 16.15 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en diversas plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el árbitro vasco Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, que estará ayudado desde el VAR por el riojano Eduardo Prieto Iglesias.