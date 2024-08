La Ponferradina pierde a Nacho Castillo para, al menos, seis meses

La Ponferradina y Nacho Castillo confirmaron este miércoles que la lesión que sufrió el jugador en el entrenamiento del pasado sábado cumple con los peores presagios. El propio futbolista, a través de sus redes sociales, anunció que sufre un desgarro en el ligamento cruzado anterior que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre seis y siete meses, es decir, como mínimo hasta el próximo mes de febrero.

Castillo señala en su comunicado que “no sé muy bien cómo expresar cómo me encuentro y qué es lo que siento ahora mismo. Lo que sí puedo deciros es que me conozco lo suficiente para saber que esto no me va a frenar. […] Sacrificio, esfuerzo, confianza y ambición me han hecho estar donde estoy y ser quien soy, y gracias a eso puedo deciros totalmente convencido que estoy preparado. Desde ya, un día menos. Nos vemos muy pronto para compartir momentos juntos en El Toralín”.





La baja de Nacho Castillo hace que Javi Rey se quede con sólo tres mediocentros puros: Markel, Esquerdo y Borja Fernández. Por el momento, la Ponferradina no ha adelantado si usará la ficha libre que queda en la plantilla para buscar un refuerzo en esa zona del campo o la propia de Castillo, dado que se trata de una lesión de larga duración.