Yuri, Bolo y Ríos Reina, en su comparecencia de este miércoles. / EBD

La habitual comparecencia de un jugador de la Ponferradina los miércoles fue sustituida esta vez por un alegato a tres bandas por parte del entrenador, Jon Pérez Bolo, y los capitanes, Yuri y Ríos Reina, que hicieron un llamamiento a la afición blanquiazul para apoyar más que nunca a su equipo en las nueve jornadas de competición que restan en Segunda División.

"Salimos en representación de toda la plantilla y de todo el club para dejar algo muy claro: a principio de temporada no se podía valorar como objetivo lo que ahora está en nuestras manos, pero el objetivo principal ahora es jugar el playoff de ascenso a Primera", aseguró Bolo. "Sabemos que va a ser difícil, pero lo tenemos entre ceja y ceja. Es el momento de estar más unidos que nunca, porque lo que consigamos lo vamos a conseguir todos juntos, nosotros, la afición, el club y todo el Bierzo".

El técnico quisó lanzar un mensaje de optimismo a pesar de los últimos resultados: "Sabemos que no han sido los que queríamos y se nos han escapado puntos que nos harían estar mucho mejor de lo que estamos. Quedan nueve partidos muy importantes, cinco de ellos en El Toralín con nuestra gente, y si remamos juntos es todo más fácil. Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Como en años anteriores, cuando las cosas se han puesto difíciles sabemos que vamos a estar más unidos que nunca para sacarlo adelante".

Además, Bolo insistió en que la mejor manera de alcanzar los objetivos es "disfrutando. Cuando el equipo disfruta las cosas le salen mejor".

Unidos por un sueño

Por su parte, Yuri remarcó que "estamos en el momento más importante de la temporada y necesitamos más que nunca a nuestra gente. Recuerdo el año del ascenso y El Toralín lleno apoyándonos. Este es un club trabajador y humilde en el que todos aportamos, principalmente nuestra afición, que es increíble. Tenemos que estar más unidos que nunca para conseguir un sueño nuestro, de nuestra gente y de nuestra Deportiva".

El brasileño reiteró que "tenemos un sueño y unas ganas enormes de hacer hisotria, y lo vamos a pelear hasta el final con la cabeza bien alta. En el vestuario la gente está con ganas de que llegue el domingo y de jugar los nueve partidos que quedan para disputar el playoff".

Por último, Ríos Reina aseguró que "estamos seguros de que no nos van a fallar el domingo y nosotros no vamos a fallarles a ellos. Hemos trabajado durante todo el año para estar en esta situación, que nos la hemos ganado. La mejor manera de conseguir el objetivo es disfrutando cada día y recibiendo mensajes positivos. Llevamos todo el año en playoff gracias a nuestro trabajo y al apoyo de los que están fuera. En los momentos duros nos hemos unido y los hemos sacado adelante, tanto cuando nos jugábamos el ascenso como cuando peleábamos por no bajar. Ahora estamos ante un objetivo diferente, más para disfrutar que para sufrir".

Para finalizar, Bolo recordó lo ocurrido el año del último ascenso, cuando tras un mal partido ante Las Palmas B en la isla la afición recibió al equipo una hora antes del choque ante el Atlético de Madrid B en El Toralín, un partido que la Deportiva ganó por 1-0 con gol de Yuri: "Recuerdo más los momentos difíciles y cómo está la afición de nuestro lado. Cuando caemos nos levantamos, pero no nos levantamos solos, lo hacemos con la ayuda de nuestra gente".