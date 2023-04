Juanfran: "Has acertado, presi"

Presentación de Juanfran como nuevo entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La Ponferradina presentó este miércoles a su tercer entrenador de la temporada, Juanfran García, que llega con el reto de lograr una permanencia en Segunda División que está a seis puntos de distancia cuando quedan siete jornadas para el final del campeonato. El técnico valenciano no pudo ser más claro en sus primeras palabras como máximo responsable del equipo: "Has acertado, presi", le dijo a José Fernández Nieto.

Juanfran insistió en su convencimiento de que la salvación es posible y eso fue lo que le llevó a aceptar rápidamente la oferta de la Deportiva tras la destitución de David Gallego: "Cuando se pusieron en contacto con nosotros, a los cinco minutos estaba cogiendo el coche porque no tenía ninguna duda. Si tuviera la más mínima estaría a 30 grados en Valencia tomando el sol".

El nuevo entrenador deportivista aseguró que en esta situación y con sólo siete partidos por delante "no hay que marear a un equipo que ya ha tenido a dos entrenadores. La táctica ya no tiene importancia, ahora lo que vale es el convencimiento y saber que tienen delante un reto y van a sacarlo. Hoy las caras de la plantilla ya eran otra cosa, están concienciados y no tienen dudas. Cuando un jugador cree y tiene fe, da igual que tenga delante un muro, que lo va a tirar".

En sus dos sesiones de trabajo al frente de la Ponferradina, Juanfran se ha encontrado "una plantilla con un nivel muy alto, pero que no sabe sufrir cuando no tiene el balón, y en el fútbol hay que disfrutar tanto con balón como sin él". Por eso, su planteamiento pasa por hacer una Deportiva "muy reconocible, que es lo que todos quieren. Un equipo entregado, con intensidad y paciencia para llevar al rival a la zona donde podemos hacerle daño. La calma es lo más importante y, cuando se lo crean, esta plantilla no tiene límites".

En un momento en el que quien más y quien menos tiene la calculadora en una mano y el calendario en la otra para echar cuentas de cuánto hace falta ganar para salir del descenso, Juanfran opta por desterrar ese pensamiento: "No hacemos cálculos porque no sirve de nada. Vamos a Burgos como si fuera el último partido de liga para sumar los tres puntos. Mirar el calendario es perder el tiempo y eso no nos beneficia".

Por último, el entrenador apeló al papel de la afición para ayudar al equipo en la recta final de la competición: "Es fundamental que el jugador se sienta querido. Esto no lo vamos a conseguir por separado, sino todos juntos: plantilla, afición, cuerpo técnico y todos los trabajadores del club".

Siete jornadas, de momento

Por su parte, el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, confirmó que Juanfran llega, de momento, con contrato para las siete jornadas que restan, pero si consigue la permanencia tiene asegurada la renovación y, si no, "ya se verá". Silvano aseguró que "teníamos muy claro que si se acababa la etapa de David Gallego no queríamos a otro que no fuera Juanfran" para pelear por la salvación.