Yeray: “Fui muy feliz aquí y por eso he querido volver”

La Ponferradina presentó este miércoles al extremo cántabro Yeray Cabanzón, que regresa al equipo berciano cedido por el Racing de Santander, igual que en el pasado mercado invernal. El propio jugador reconoció que su única opción en caso de salir de El Sardinero era volver a la Deportiva: “El año pasado me quedó una espinita clavada, como a todos. Fui muy feliz aquí y por eso he querido volver”.

El director deportivo del club, José Sietes, refrendó esas palabras agradeciendo el interés del jugador por volver a vestir de blanquiazul: “Si está aquí es porque él ha querido venir casi más que nosotros. Su compromiso con la Ponferradina es total. Nosotros llegamos hasta donde pudimos y las tres partes, el Racing también, hicimos un esfuerzo. Él dejó claro que si salía de allí quería venir a la Deportiva”.





En su regreso a El Toralín, Yeray se ha encontrado con “un entrenador que tiene las cosas claras y con el que creo que vamos a hacer un buen año. Me tengo que hacer al juego del míster y sacar el cien por cien de lo que me pida”. Asimismo, confesó que entrar al equipo en verano “es totalmente distinto al año pasado, porque no me encuentro un vestuario nuevo, ya conozco a mucha gente y es otra película. Creo que voy a estar mejor que el año pasado”.

El extremo cántabro también agradeció las muestras de cariño de la afición blanquiazul tras anunciar su regreso: “No leo muchas redes sociales, pero mis amigos me cuentan que la gente está muy contenta. Desde el primer minuto tenía claro que mi objetivo era venir aquí y no escuché a ningún equipo más. Estoy muy contento y al cien por cien para lo que decida el míster el domingo: jugar de titular, de suplente o no jugar”.

Plantilla cerrada con Yeray y Jürgens

José Sietes dio por cerrada la plantilla de la Ponferradina para esta temporada con las incorporaciones de Yeray y Oliver Jürgens, salvo que surja alguna sorpresa de última hora: “Tenemos una plantilla más equilibrada, doblando posiciones, estamos muy contentos. No era tan optimista cuando empezó el mercado. Muchos jugadores han ayudado económicamente para venir. Puesto por puesto, tenemos opciones para utilizar varios sistemas o cambios de posición”.

En cuanto al fichaje de Oliver Jürgens, Sietes desveló que “nos lo ofrecieron hace dos años, pero no lo habíamos visto en directo. Ahora volvió a surgir la oportunidad y lo trajimos para verlo en los entrenamientos. Lo del partido de Bembibre es una casualidad. Es joven, con futuro y viene en propiedad –firma por dos años con opción a uno más–, es una apuesta del club y esperamos que salga bien”.