David Gallego. / SDP

David Gallegó aprovechó la rueda de prensa previa al Ponferradina-Racing de Santander del domingo para hacer balance del mercado de invierno, asegurando que "estoy francamente contento con las tres incorporaciones, todos nos van a aportar mucho y la energía positiva de los que vienen de fuera nos va a ayudar mucho". Respecto a las salidas de Aldair y Lukaku, reconoció que "eran jugadores que considerábamos que iban a tener poca participación y no ha habido ningún problema, especialmente con Aldair".

En definitiva, Gallego se mostró "contento con el trabajo que hemos hecho junto a la dirección deportiva y la directiva" y recordó que la llegada de jugadores "no depende sólo de nosotros, hemos conseguido a los que han querido venir y otros no han sido posibles porque no ha habido acuerdo con clubes, representantes o jugadores".

Un partido de más de tres puntos

Ya centrado en el partido ante el Racing, David Gallego no quiso calificarlo de final, ya que "las finales son los partidos que deciden algo, ya sea un ascenso, un descenso, un título... Pero sí que es un partido muy importante por sumar tres puntos, tres que deja de sumar el rival y el golaveraje, aún sabiendo que queda mucho por delante". El técnico catalán insistió en que "tenemos que ser muy fuertes en casa y que los equipos que vengan aquí tengan el sentimiento de que en este estadio se pasa francamente mal".

Respecto a la evolución de la Ponferradina, Gallego apuntó que "en las nueve jornadas que llevamos aquí somos el quinto o sexto equipos menos goleado. La solidez hace crecer a un equipo y eso lo estamos consiguiendo, pero es obvio que tiene que haber una mejora a nivel ofensivo porque llegamos mucho pero la efectividad no es buena". En ese sentido, aseguró que "creo que podemos llegar en mejores condiciones y hacer más daño. Eso lo tienen los jugadores, pero se trata de tener confianza. Estamos en ello", aseveró.

Por último, analizó a su rival de este domingo, un Racing de Santander que "viene en buena dinámica. En las últimas cinco jornadas es el segundo equipo más efectivo en el área rival, lo que quiere decir que necesita muy poco para hacer gol. Es un equipo intenso y agresivo, que no te da respiro y llega al ataque con mucha gente. Sabemos lo que queremos hacer y la clave es jugar a lo que nosotros queremos el mayor tiempo posible".

Ponferradina-Racing de Santander. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Racing de la vigésima sexta jornada de Segunda División se juega este domingo, 5 de enero, a las 18.30 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en diversas plataformas televisivas.

El encuentro estará arbitrado por el colegiado balear Mateo Busquets Ferrer, que estará ayudado desde el VAR por el catalán Rubén Ávalos Barrera.