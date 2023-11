Íñigo Vélez, durante un ntrenamiento en el Anexo de El Toralín. / QUINITO

Íñigo Vélez reconoció este viernes que la victoria de la semana pasada en Teruel “nos da fuerzas para seguir con la mentalidad ganadora que llevábamos desde el principio” y supuso un alivio después de cosechar las dos primeras derrotas de la temporada ante la Cultural en Liga y el Barbastro en Copa: “Ha sido una semana más tranquila, y más después de venir de dos partidos perdidos. Ahora queremos darle una alegría a la afición el domingo”.

La Ponferradina recibe en El Toralín a un Rayo Majadahonda que coquetea con los puestos de descenso, pero el técnico blanquiazul no cae en la tentación de catalogarlo como un rival propicio: “Por supuesto que vienen con urgencias, pero cada semana todos los equipos tienen sus problemas. Ellos han hecho buenos partidos y han dado la cara aunque vengan de tres derrotas seguidas. Igual no están llamados a estar arriba, pero no hace tanto que han jugado en Segunda y no nos lo van a poner nada fácil”.

Vélez confía en poder contar con Brais Abelenda y Álvaro Vázquez para el domingo en un partido en el que perderá el que hasta ahora era el único jugador de campo que había disputado todos los minutos, Markel, que se lo perderá por sanción: “Hay plantilla para sustituirle, aunque es verdad que es el jugador más posicional que tenemos, ese ‘seis’ que te sostiene el centro del campo. Mángel sería lo más parecido, pero no está para jugar de inicio, aunque sí irá convocado. Con las características del que salga, habrá que intentar que mantenga más la posición”.

Tampoco podrá ser de la partida David Soto, que esta semana acudió a Madrid para tratarse una hemorragia interna sobrevenida tras el golpe que sufrió en el partido ante la Cultural: “Hoy le iban a hacer pruebas. Es una lesión atípica, empezó como un bocadillo, entrenó con normalidad y luego le salió un hematoma”.

Vélez medita repetir con tres centrales

La principal novedad de la Ponferradina en el último partido ante el Teruel estuvo en la defensa con tres centrales y dos laterales largos, un esquema que Íñigo Vélez recordó que usó mucho en el Amorebieta y que podría repetir ante el Rayo Majadahonda: “Entraba dentro de las posibilidades al inicio de la temporada, aunque por circunstancias no lo usamos. Le dimos una vuelta porque cuando no llegan los resultados intentas mejorar. El equipo lo ha cogido muy bien y el resultado ayuda a creer todavía más”.

Vélez aseguró que “lo utilicé porque quería meter más gente por dentro para controlar más el partido y a la vez jugar con dos delanteros. A Yuri le va bien porque le da más libertad de movimientos en ataque y defensivamente está más arropado”.

Ponferradina-Rayo Majadahonda. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Rayo Majadahonda correspondiente a la duodécima jornada de Liga del grupo 1 de Primera RFEF se juega este domingo, 12 de noviembre, a las 18.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de FEF TV.

El árbitro del partido será el gallego Daniel Pastoriza Iglesias, que cumple su tercera temporada en Primera RFEF (antes había estado tres más en Segunda B). En la temporada 2018-19 fue el encargado de dirigir el Ponferradina 1 Guijuelo 0 de la tercera jornada liguera, único encuentro en el que ha coincidido con la Deportiva.