Ponferradina-Real Sociedad B

Los jugadores de la Deportiva celebran el gol de Erik Morán. / QUINITO

Jon Pérez Bolo llegó a la sala de prensa de El Toralín con las pulsaciones a tope tras tener un rifirrafe con la grada a costa de Edu Espiau. El técnico de la Deportiva defendió "a muerte" a sus jugadores y especialmente al canario, autor del gol de la victoria ante la Real Sociedad B.

"Sabíamos que estos tres puntos eran muy importantes y que nos iba a costar muchísimo por la calidad del rival. Estábamos haciendo in buen partido, pero el penalti nos ha hecho un poco de daño. Luego nos hemos ido a por el segundo, nos hemos puesto otra vez por delante y no pudimos matar el partido. El equipo no ha reculado, ha ido a por el tercero. Estoy muy contento porque el equipo cree y va hasta el final dejándose el alma. Voy a defender a estos jugadores a muerte hasta el final. Estoy muy orgulloso de Espiau, que marca el gol de la victoria después de fallar una muy clara", defendió Bolo.

Respecto al mencionado incidente, insistió en que "yo voy a defender a los míos hasta el final pase lo que pase, fallen o no fallen. Es muy difícil jugar al fútbol y acertar siempre, pero cuando te caes te tienes que levantar. La gente siempre nos ha ayudado, pero hay algunos que piensan que tenemos que ganar siempre. Somos lo que somos, humildes, pequeños, lo que sea, pero el equipo va siempre y cuando falla hay que animar, porque si no le creas dudas y el siguiente balón lo va a fallar. Y lo digo por experiencia, que yo fallaba mucho y sé lo que se vive ahí dentro. Cuando acabe el partido se critica lo que sea. Me voy orgulloso de todos y de Espiau, que no es fácil tener a Yuri y a Sergi por delante y cuando sale da el callo y hoy nos da el gol de la victoria".

Bolo también reveló la conversación que tuvo con Espiau tras el partido: "Le he dicho algo muy parecido a lo que he dicho aquí, que ole sus cojones y que hay que ser valiente en esta vida. Está aprovechando sus oportunidades y está tirando la puerta abajo y yo me alegro por él porque trabaja, trabaja y trabaja. El triunfo es de todos y los más importantes son los que no juegan, porque aprietan cada día".

Por último, respecto a lo que queda por delante, aseguró que "el equipo es valiente hasta el final y va a buscar siempre la portería contraria. Es difícil ganar y nosotros no intentamos hasta el final. A veces sale bien y otras mal, pero hay que ser así de valientes. Hoy la Real nos pudo pillar porque al final ya nos costaba volver, pero no vamos a quedarnos esperando, vamos a por los tres puntos, tenemos 44 y hay que seguir sumando".