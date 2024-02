Íñigo Vélez, durante el Ponferradina-Real Sociedad B. / QUINITO

Íñigo Vélez analizó la victoria de la Ponferradina ante la Real Sociedad B asegurando que “diría que hemos hecho el mejor partido en casa. En la primera parte, sin tener grandes ocasiones, defensivamente hemos estado muy bien ante un gran equipo. Hemos arriesgado en la presión y tanto Andújar como Leal han estado muy bien. En la segunda parte hemos generado muchas ocasiones y hemos tenido el control del partido, con el acierto de haber metido dos”.

El entrenador blanquiazul habló del momento en que Andrés sacó la ocasión más clara del Sanse justo antes del 1-0: “Es un balón que no debemos perder nunca en el centro del campo, quizá de los pocos erroes que hemos cometido por dentro. Andrés ha estado magnífico, pero antes habíamos tenido ocasiones. Al final son detalles”.

El técnico vasco reconoció que esta victoria supone una inyección de moral tras los últimos resultados del equipo: “En los partidos en casa contra Sestao y Unionistas el equipo tuvo buenas sensaciones, mejores que en otros partidos que sacamos adelante, y en León también se vio eso. El de hoy era un partido muy importante también de cara a la afición. En casa necesitábamos un partido así, ver que generamos ocasiones y las metemos, siguiendo tan fuertes atrás como siempre. La sensación, más allá de los puntos, es muy buena y esto tiene que ser una inyección de moral para seguir trabajando y prepararnos para el siguiente”.

Vélez también se refirió al hecho de que, con Andújar y Cerdà, ya son 17 los jugadores que han marcado esta temporada: “Como entrenador me da igual quién meta. Me alegro por los que meten, pero el trabajo de los delanteros, como Longo o Borja, aunque no marquen, también te da que hagamos esas ocasiones para seguir metiendo goles”.