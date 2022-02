Jon Pérez Bolo, durante un entrenamiento en el Anexo. / QUINITO

Jon Pérez Bolo compareció este viernes ante los medios en la previa del Ponferradina-Real Sociedad B que se disputa el lunes en El Toralín, un partido para el que el técnico confirmó que recupera a Dani Ojeda, ausente en Girona por un golpe en el cuádriceps, y en el que no podrá contar con Saverio, que arrastra problemas físicos.

Después de dos derrotas consecutivas y teniendo en cuenta que el partido se juega el lunes, Bolo estableció una planificación diferente esta semana, incluyendo dos días de descanso para la plantilla: "No por hacer más horas en el campo va a ser mejor. Creo que ha venido bien descansar y liberar la mente, que también es importante porque llevamos mucho trabajo detrás". El entrenador aseguró que los dos partidos perdidos responden a circunstancias normales de la competición: "Todos los equipos pasamos por malos momentos. Creo que en esos partidos hemos tenido muchos minutos muy buenos, pero cuando no hemos estado tan bien nos ha costado dos derrotas. El objetivo es dar más continuidad al juego y no cometer errores que en esta categoría te penalizan mucho".

En cuanto al encuentro ante la Real Sociedad B, Bolo restó trascendencia al penúltimo puesto que ocupa el filial txuri urdin en la clasificación: "Nos da igual que sea la Real Sociedad B o el Almería, en esta categoría todos los partidos son difíciles y no hay que mirar clasificaciones ni dinámicas. Tenemos que hacer muy buen partido si queremos ganar porque nos van a plantear un encuentro muy complicado. Tienen un equipo con mucha calidad, con jugadores que están pisando la Primera División, y ya vimos en la primera vuelta que fue muy difícil".

Récord de estabilidad

Jon Pérez Bolo sumará ante la Real Sociedad B su partido número 161 al frente de la Ponferradina, lo que le convertirá en el entrenador que más partidos consecutivos ha dirigido al equipo berciano: "Son números para estar orgulloso, no sólo de lo que estoy consiguiendo yo, también el club y el equipo, en estos cuatro años. Un amigo me dijo cuando fiché que yo iba a ser el Ferguson de la Ponferradina y ojalá sea así".

El técnico vasco aseguró que "Es difícil ver a un entrenador cuatro años seguidos en el cargo. Para tener esta estabilidad hay que tener una buena trayectoria y estoy en un club que reconoce el trabajo del día a día. Cuando las cosas no han ido del todo bien, el club no ha tenido dudas y la afición me ha animado, no ha habido las críticas que en otros sitios salen a las primeras de cambio, por eso estoy agradecido y con ganas de seguir trabajando y consiguiendo grandes cosas con la Deportiva".

Partido en San Valentín

El entrenador de la Ponferradina también se refirió al día y el horario del partido para pedir a la afición que acuda a El Toralín a pesar de los condicionantes: "Es un día difícil, lunes a las nueve y encima San Valentín, pero vamos a tener la 'kiss cam' en el descanso y espero que vengan muchas parejas y se den muchos besos. La afición es un arma muy importante para nosotros", añadió.

Ponferradina-Real Sociedad B. Horario y dónde ver

El Ponferradina-Real Sociedad B de la vigésima séptima jornada de LaLiga SmartBank se juega el lunes 14 de febrero a las 21.00 horas en El Toralín y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga. El partido estará dirigido por el colegiado catalán Víctor García Verdura, ayudado desde el VAR por el madrileño David Gálvez Rascón.