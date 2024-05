En la sala de prensa de El Toralín, Juanfran aprovechó para dedicarle la victoria ante el Real Unión al presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, y al consejero Pedro Fernández Nieto tras la muerte de su madre este sábado: “Toda la plantilla y todo el club queremos dedicarles los tres puntos porque son momentos muy dolorosos para ellos”.

Centrado en el análisis del partido, Juanfran aseguró que “lo importante hoy era sumar estos tres puntos. El equipo ha hecho un primer tiempo buenísimo, no sólo por los goles, teniendo el balón y paciencia para buscar por fuera. Ha habido diez minutos en los que no hemos estado y en la segunda parte ellos se han hecho dominadores del balón y hemos tenido que luchar contra las adversidades en el tema físico“.





El entrenador de la Ponferradina señaló que “cuando el equipo no está cómodo ha sabido sufrir. Así como otras veces sin balón el equipo saltaba mal y llegaba tarde, hoy se ha puesto el mono de trabajo y se ha sabido adaptar a las dos partes que ha tenido el partido“. En ese sentido, Juanfran reconoció que “han sido ellos los que nos han obligado a dar un paso atrás y luego los problemas físicos nos han trastocado los cambios que teníamos previstos”.

El técnico felicitó a sus jugadores por esa adaptación a lo que necesitaba el partido: “No se les puede pedir más a los chavales, hoy no era un partido fácil y hay que felicitarles porque han identificado que el segundo tiempo no podía ser como el primero y se han puesto el mono de trabajo. En el segundo tiempo, aún dominándonos, la sensación de peligro no era grande, no recuerdo que Andrés tuviera que hacer ninguna parada”.

Respecto a la fase de ascenso, Juanfran puntualizó que “ahora mismo estamos en playoff, vamos a ver cómo se dan los resultados, pero independientemente de eso vamos a saborear la victoria porque hoy era lo importante, más de lo que la gente piensa, porque no ha sido nada fácil”.