El entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, adelantó este viernes, en la previa del partido del domingo ante el Real Unión de Irún, que seguirá con Dacosta “el mismo protocolo” que con Cerdà después de que el extremo gallego se haya reincorporado con normalidad a los entrenamientos: “Me gusta marcar los tiempos y que el jugador pueda rendir a nivel alto” antes de jugar, explicó el técnico.

Juanfran también habló del cambio de dibujo ante el Cornellà, volviendo al 4-4-2, un sistema que “nos gusta y le gusta a la gente. Si no propusimos un modelo similar antes fue porque nos faltaban hombres para darle consistencia, hasta entonces nos amoldamos a lo que había disponible”.





Respecto al partido del domingo, el entrenador de la Deportiva aseguró que “nos estamos jugando más” que el Real Unión y “estamos en casa, queremos ver El Toralín lleno y animando desde el minuto uno. Venimos de una semana muy positiva de entrenamientos, hay cosas que se perciben en el día a día y se está formando un grupo muy importante. Por primera vez estamos actuando como un equipo y todos se sienten importantes, jueguen o no”.

En cuanto a su rival, Juanfran espera un Real Unión “fuerte, que defensivamente acumula mucha gente atrás y es peligroso en las transiciones, con mucha velocidad por fuera. No sé si va a plantear un partido muy defensivo, lo que sí sé es que desde que está Fran Justo es un equipo con las ideas claras y que intenta no asumir riesgos“. Para contrarrestarlo, el valenciano pidió a sus jugadores “pausa. Cuando nos asociamos y no tenemos prisa, aparecen los espacios. Esa es la idea y más en casa, no fallar pases de seguridad y no precipitarnos”.

Finalmente, el técnico blanquiazul habló sobre Álex Costa y sus posibilidades de entrar en el once inicial: “Creo que estamos llevando bien los tiempos. Posiblemente se merece más minutos, pero no soy amigo de los atajos. Te pueden servir en una situación determinada, pero no es el camino correcto. Álex está contento y nosotros estamos contentos con él. Está dando un nivel muy alto, pero también tenemos ahí a Yuri y a Longo. Puede jugar de titular porque está capacitado para ello, pero creemos más en los tiempos”.

Ponferradina-Real Unión. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Real Unión de la trigésima sexta jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se juega este domingo, 12 de mayo, a las 12.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro del partido será el extremeño Antonio Sánchez Sánchez, que sólo ha dirigido una vez a la Ponferradina. Fue en la temporada 2017-18, en Segunda B, en un empate sin goles ante el Valladolid Promesas.