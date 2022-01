El técnico esperará a conocer las sanciones a los expulsados en Oviedo para decidir el once ante el Espanyol

Amir saca de puerta durante el Ponferradina-Amorebieta. / QUINITO

La Ponferradina disputa este martes la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol (El Toralín, 21.00 horas) con la buena noticia de que los seis jugadores que habían dado positivo por COVID-19 la semana pasada ya han recibido el alta médica y pudieron entrenar este lunes.

De este modo, Jon Pérez Bolo, que no podrá contar con los lesionados Erik Morán y Adri Castellano (Ríos Reina entrenó aparte del grupo y parece que tampoco estará disponible), esperará a las horas previas al partido para decidir, en función de las sensaciones de los jugadores, quiénes formarán la convocatoria ante el equipo catalán. Además, el técnico también está pendiente de conocer las sanciones a los tres expulsados en Oviedo (Edu Espiau, Naranjo y Copete) para saber si puede contar con ellos en el partido de Copa, ya que en caso de que los castigos sean superiores a cuatro partidos deberían cumplir el primero en la competición del KO.

Respecto a este partido, Bolo manifestó que “siempre salgo a ganar a un campo de fútbol. Será un partido difícil porque enfrente tendremos a un rival de mucha entidad, que está haciendo muy bien las cosas y tiene buen equipo. Tenemos que ser una Ponferradina reconocible para hacerles el partido complicado y plantarles cara”.

Por otro lado, volviendo al partido de Oviedo, el técnico blanquiazul reiteró que “fue un día malo por todo y también por actuaciones de jugadores que no pueden repetirse. No podemos cometer esos errores, pero también me gustaría que ciertas personas se pusieran en nuestros zapatos alguna vez y nos comprendieran”.

Acuerdo con Seyu

El director de Innovación de la Ponferradina, Javier Jiménez, presentó este lunes el acuerdo de colaboración con la empresa húngara Seyu para incrementar la visibilidad en internet del club y ampliar su proyección nacional e internacional.

La primera acción consistirá en la posibilidad de que los aficionados aparezcan en los videomarcadores de El Toralín dando ánimos al equipo. Para ello, habrá que realizar una compra en la tienda oficial del club por valor superior a 20 euros con la que se recibirá un enlace para hacerse un selfie y enviarlo junto a una frase de ánimo.

Jiménez aseguró que “esta es sólo la primera de las muchas acciones que tenemos pensadas para acercarnos a los aficionados y dar mayor proyección al club a través de herramientas digitales“.