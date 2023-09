Ponferradina-Sabadell

Íñigo Vélez, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

Íñigo Vélez valoró el punto obtenido por la Ponferradina ante el Sabadell señalando que "el partido no estaba nada sencillo con el 0-1, era muy complicado porque ellos estaban con cinco atrás, pero el equipo ha creído, en la segunda parte hemos llegado y no era nada fácil. El esfuerzo sin balón ha sido increíble y estoy satisfecho por eso, porque con el 0-1 era complicado empatar y en la segunda parte ellos querían defender. Hemos seguido creyendo y me voy contento con los jugadores".

El técnico blanquiazul aseguró que "el punto me sabe bien porque en la primera parte no sólo ha sido su gol, sino que los primeros 30 o 35 minutos no hemos estado bien. Después del partido todos estamos de bajón porque teníamos la idea de ganar pero hay que dar valor, no sé si al punto, pero sí al esfuerzo de los jugadores".

En este sentido, Vélez matizó que "no fue problema de intensidad, sino que llegábamos a tres cuartos y nos atascábamos, jugábamos por dentro, que es lo que ellos estaban esperando para robar y salir en transición. Acabar jugadas en la segunda parte nos permitió que el rival se fuera metiendo más atrás y llegar más. Ellos han hecho un juego defensivo muy bueno y al final es una situación complicada y más cuando te meten el 0-1 porque se aplican más en defensa. Es para estar orgullosos de la actitud de mis jugadores, por cómo han creído hasta el final".

En el aspecto positivo, el entrenador valoró la posibilidad de, por primera vez en la temporada, contar con fondo de armario en el banquillo para darle la vuelta al partido: "Al final salen cinco jugadores del banquillo que tienen mucha calidad y capacidad de cambiar el guion del partido. Esa competitividad nos va a venir a todos de maravilla. El caso de Yuri ha sido especial porque ha metido gol. Ojalá sigan así y me creen esos problemas de decidir con quién salgo".