Los jugadores de la Deportiva celebran uno de los goles ante el Sporting. / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue más que satisfecho con la victoria de la Ponferradina ante el Sporting y resumió el partido asegurando que “hemos hecho un partido muy completo ante un gran rival y no les hemos dejado demostrar lo buen equipo que son. Hemos controlado el partido del minuto 1 al 90 y el resultado es amplio. Hicimos una muy buena primera parte aprovechando los espacios a sus espaldas y tuvimos toda la efectividad que nos faltó en Burgos. Me voy contento con el esfuerzo porque con el 3-0 hemos seguido apretando, metimos el cuarto y hemos dominado muy bien el partido. Sabíamos que enfrente iba a haber un equipazo pero nuestro equipazo ha hecho que no hagan un buen partido”.

El técnico blanquiazul asumió el buen partido realizado por Sergi Enrich, aunque destacó que la victoria fue un trabajo coral de todo el equipo: “Ya sabíamos lo buen jugador que es y lo está demostrando. Está muy implicado y estoy contentísimo con él, pero no me gusta resaltar sólo a un jugador. Ha hecho un gran partido igual que otros compañeros. Les he dado la enhorabuena del primero al último”.

En cuanto a la trayectoria del equipo, 17 jornadas entre los mejores de Segunda, Bolo insistió en su discurso del partido a partido: “Estamos muy ilusionados, pero vamos a decir siempre lo mismo. Hay que disfrutar el camino, estamos contentos con el trabajo pero queda un largo camino por recorrer. Esta es la línea a seguir y si nos salimos de ella nos pasará como nos ha pasado en algún partido no hace mucho tiempo. Tenemos que seguir igual, sin levantar el pie del acelerador y sin levantar los pies del suelo. Humildad, trabajo e ir poco a poco“.