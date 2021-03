Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / EBD

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, destacó tras el empate ante el Sporting la capacidad de reacción de su equipo para sumar un punto después de ponerse dos goles por detrás en el marcador: “Hemos visto una Ponferradina que, pase lo que pase, nunca baja los brazos y pelea hasta el final. Mucha gente ha podido pensar que con el 0-2 el partido estaba acabado, el que lo haya pensado no conoce a la Ponferradina”.

Bolo reconoció que “la primera parte no ha sido buena, no estuvimos cómodos, aunque tuvimos una ocasión muy clara. Luego te meten el 0-2 nada más empezar la segunda y ha sido un palo muy grande, pero el equipo no se ha venido abajo, ha creído y ha intentado marcar. Hemos tenido la suerte de marcar rápido el primero y repetir. Luego tuvimos ocasiones para ganar, pero ellos también”.

En el lado negativo, el técnico blanquiazul lamentó las lesiones de Sielva y Gaspar: “Son musculares, habrá que hacerles pruebas y esperemos que sea lo menos posible. A estas alturas de la Liga pueden pasar estas cosas con la acumulación de minutos. Ojalá sea poco, pero en Cartagena tendrá que jugar otro compañero”.

Playoff

Por primera vez, Bolo habló abiertamente de las posibilidades de alcanzar el playoff de ascenso, señalando que “tengo claro que los cuatro primeros clasificados están a un nivel muy alto y van a ser los que peleen por el ascenso directo. Luego puede que algún equipo haciendo las cosas bien, como Sporting, Rayo, Mirandés o nosotros, pueda dar la sorpresa y meterse ahí. Queda mucho y va a estar todo muy abierto”.