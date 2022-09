José Gomes. / QUINITO

José Gomes acabó visiblemente enfadado tras la derrota ante el Sporting, no sólo por el resultado, sino especialmente por el juego de su equipo, que sigue sin alcanzar los mínimos que pide el portugués: "La lectura del partido es simple, como el fútbol, y todavía es más sencillo cuando se hace lo fácil, que es lo que no hemos hecho en el primer tiempo. Cada partido vengo y digo lo mismo, pero lo que puedo decir es que esto va a acabar, no puedo seguir aceptando esta variabilidad de nuestra imagen, no en cuanto a errores, sino a asumir un juego. Es como nuestro carné de identidad, tenemos que enseñar el mismo siempre. Sabíamos que el Sporting no apretaba arriba y era fácil empezar nuestro juego, pero no le hemos dado dinámica a eso, hemos perdido muchos balones y no hemos buscado por fuera para abrir su defensa".

Gomes insistió en que "es verdad que hasta el gol era un partido en el que estábamos inténtandolo y ellos han tenido efectividad y han marcado. Sin estar jugando bien estábamos intentando más llegar a su portería. En el segundo tiempo todo ha sido distinto, con más criterio y más calidad. No hemos generado muchas ocasiones pero sí las suficientes para tener otro resultado, sobre todo si entra ese balón de Derik, que habría premiado la diferencia de juego del segundo tiempo, pero en el fútbol gana quien marca más y el Sporting lo ha hecho y hay que felicitarles, tienen ese mérito de la efectividad y nosotros el demérito de no jugar todo el tiempo como deberíamos hacerlo".

El técnico portugués afirmó que "no es una cuestión de actitud, sino de empezar las cosas y tener responsabilidad suficiente para llevarlas adelante. El único culpable de eso soy yo, no es nadie más. Mi trabajo es corregirlo en los entrenamientos y por eso prometo que no vamos a seguir con este problema. Estoy como antes del primer partido, ilusionado con este proyecto y convencido de que mis jugadores lo van a enseñar de forma regular y vamos a seguir creciendo, pero hoy hemos perdido y no puedo estar contento".

Por último, José Gomes habló del debut del canterano Raúl: "Ha estado bien en esos pocos minutos que ha jugado. Lleva tiempo entrenando con nosotros y jugó en pretemporada. No lo habíamos planteado, pero Derik estaba con calambres. Se lo merece porque ha estado trabajando bien y será un día inolvidable para él". Asimismo, señaló que los otros dos debutantes, Heri y Hugo Vallejo, "han demostrado que podemos contar con ellos para aumentar el nivel de nuestro equipo".