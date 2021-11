El lateral de la Ponferradina no se fía de la mala racha del Sporting de Gijón, próximo rival de los blanquiazules en El Toralín

Paris Adot. / QUINITO

La plantilla de la Deportiva volvió al trabajo este miércoles para preparar el Ponferradina-Sporting de Gijón que se disputa el domingo en El Toralín y tras la sesión de trabajo, en la que no estuvo Pascanu, el lateral Paris Adot atendió a los medios para analizar el momento de los blanquiazules tras caer en Burgos la pasada jornada.

El jugador navarro aseguró que, a pesar de no sumar en El Plantío, “las sensaciones no son del todo malas. Nos pusimos por detrás pronto y lo intentamos todo para marcar, pero no tuvimos fortuna. Hay que seguir trabajando y, ganes o pierdas, hay que cambiar el chip rápido y pensar en el siguiente partido”.

Paris aludió a la baja del máximo goleador del Sporting, Djurdjevic, que dio positivo por COVID-19 en un test de antígenos realizado durante su estancia con la selección de Montenegro, recordando que “el año pasado tampoco vino y su sustitutó nos marcó. Si falta un jugador habrá otro que lo supla y nosotros también tenemos bajas”. En este sentido, el lateral blanquiazul advirtió de que “el Sporting no está pasando un buen momento y alguna vez se tendrá que cortar su racha. Los equipos que están en situaciones delicadas son más peligrosos“.

Por otro lado, el navarro asumió que “llevamos mucho tiempo sin ganar en casa (desde el 19 de septiembre ante el Málaga) y queremos darle una alegría a la afición. Son cuatro partidos sin ganar en El Toralín y queremos hacerlo tanto por los tres puntos como por nuestros aficionados”.